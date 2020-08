Albert van der Ploeg stopt met schilderen: 'Het wil niet meer'

Veel Delfzijlsters hebben een schilderij van hem aan de muur. De bootjesman en schilder Albert van der Ploeg is een bekende verschijning in de havenstad. Maar door ziekte en ongemak moet hij stoppen met zijn passie.

Van der Ploeg, die deel uitmaakt van de Delfzijlster schildersgroep de Stalmeesters, schilderde meer dan honderd zeegezichten en boten in alle soorten en maten.

Autodidact

Hij was werkzaam in het loodswezen, maar zijn echte passie ging uit naar het schilderen. De amateurschilder noemt zichzelf autodidact en is eigenlijk per toeval aan het schilderen geslagen.

'Bij een bedrijfsongeluk kreeg ik mijn hand tussen een luik, ik kon daardoor nog maar één hand gebruike. Ik ontdekte dat ik goed kon tekenen en begon met schilderen en dat is nooit meer opgehouden.'

Dat deed hij in het begin nog naast zijn werk. 'Dan zat ik hier tot twee uur 's nachts en was mijn vrouw ongerust. Ze was bang dat ik onwel was geworden.'

Haven

Hij verzorgde onder ander de muurschildering van de bekende Michiel de Ruyterpoort in de havenstad en hij was een graag gezien persoon in de haven.

Geveld door ziekte - 'mijn benen willen niet meer en ik heb copd' - acht hij zich zelf niet meer in staat tot schilderen en is hij er na vijftig jaar mee gestopt.