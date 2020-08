Melkverspiller Oldekerk meldt zich niet: 'We zetten de aangifte door'

Jeen de Jong trof zondagochtend voor zijn schuur een plas melk aan. Oorzaak: 'De spoelleiding lag eraf, de kraan stond open, en het was hier allemaal melk. De tank was leeg.'

Kosten: zo'n 1000 euro, want dat is zo ongeveer wat de 3000 liter melk heb had kunnen opbrengen.

Wie doet zoiets?

Ja, wie doet zoiets? De Jong en Postma tastten in Expeditie 1,5 Meter (na 16 minuten) in het duister. 'Wisten we het maar', zegt De Jong. 'We hebben het maar op Facebook gezet, in de hoop dat de dader zich zou melden. Het gaat me niet eens om die duizend euro. Het gaat mij erom dat hier vannacht iemand is geweest die niets te zoeken had.'

We zijn allemaal jong geweest en hebben allemaal wel dingen gedaan die niet zo handig waren. Maar dit is geen grap Jeen de Jong, boer

'Ik lach niet'

Het was afgelopen week feestweek in Oldekerk en Niekerk, misschien moet de dader daar gezocht worden, denkt De Jong. 'Wellicht was de drank in de man', zegt hij. 'We zijn allemaal jong geweest en hebben allemaal wel dingen gedaan die niet zo handig waren. Maar dit is geen grap, want je ziet mij niet lachen.'

Kan het een doelbewuste actie zijn geweest? 'Als het een doelbewuste actie was, zeg dan waarom je iets tegen mij hebt, want dit heeft niet heel veel zin', aldus De Jong. Postma: 'Het geeft bovendien een gevoel van onveiligheid, omdat je niet weet waarom het is gebeurd.'

5000 keer gedeeld

Het bericht op Facebook werd al 5000 keer gedeeld, maar bracht (nog) niet het gewenste resultaat, want de dader meldde zich niet. Had deze dat voor 15:00 uur maandagmiddag wel gedaan, dan waren De Jong en Postma bereid geweest om over hun hart te strijken en de aangifte in te trekken. Nu de dader zich niet heeft gemeld, zetten ze door.

Vandaag hebben we bericht gekregen dat Agractie Nederland bereid is de geleden financiële schade te vergoeden Janneke Postma op Facebook

Ondanks dat de dader zich niet bekend maakte, kregen De Jong en Postma maandag toch nog goed nieuws. 'Vandaag hebben we bericht gekregen dat Agractie Nederland bereid is de geleden financiële schade te vergoeden', schrijft ze op Facebook. 'Iets waar we ontzettend dankbaar voor zijn.'

Dankbaar

Dankbaar is het stel ook voor de vele steunbetuigingen. 'We voelen ons enorm gesteund door alle overweldigende aandacht, alle lieve berichten, telefoontjes en onverwachte media-aandacht. We willen iedereen daar heel erg voor bedanken.'

