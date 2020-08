Onderzoek naar landelijke capaciteit ic-bedden: 'Het is zo kort geleden'

Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. Taco van der Vaart, hoogleraar supply chain management.

Doel van het onderzoek is om erachter te komen hoe de zorg op regionaal en landelijk niveau goed kan blijven draaien in tijden van schaarste. Aanleiding is de coronapandemie, die in korte tijd heeft geleid tot een landelijk tekort aan ic-bedden, apparatuur en beschermingsmateriaal.

Ervaringen

De onderzoekers gaan belangrijke spelers in de zorgwereld vragen naar hun ervaringen tijdens de afgelopen crisis. Denk aan artsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers. 'Het is nu zo kort geleden. We zijn nu in staat om de herinnering op te halen bij mensen die de crisis van nabijheid hebben meegemaakt.'

'We willen weten wat voor actie ondernomen moet worden als er schaarste is. Je ziet dat crisis vaak eerst lokaal ontstaat, zoals nu in Brabant. Daarna slaat het over naar de rest van het land. Dat brengt veel organisatie met zich mee. Wij willen erachter komen wat voor informatie nodig is om dit goed te coördineren.'

Tot en met mei 2022

Het onderzoek van de RUG wordt gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Het onderzoek loopt tot en met eind 2022.

