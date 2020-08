Vrouw loopt door corona half jaar door met gebroken been

Uiterlijk oogt ze rustig, de 69-jarige Nel. Maar schijn bedriegt. 'Van binnen vreet het me op', zegt ze. 'Dit is niet normaal. Waarom moet mij dit nu weer overkomen?'

Hevige pijn

Het verhaal begint in februari. Nel Postmus krijgt ineens, door onbekende oorzaak, hevige pijn aan haar onderbeen. 'Ik heb last van reuma en botontkalking', blikt ze terug, 'dus ik dacht dat het daar mee te maken had.'

Ze dachten in het ziekenhuis in eerste instantie aan reuma, dus er is een röntgenfoto gemaakt Nel Postmus

'Ik kreeg ineens een heel dik onderbeen en een dikke voet', zegt de Finsterwoldse thuis, met haar been op een kruk. 'Ze dachten in het ziekenhuis in eerste instantie aan reuma, dus er is een röntgenfoto gemaakt. Daarna zou ik een afspraak maken bij de reumatoloog, maar ja, toen kwam corona er tussen en ging de afspraak niet door. Toen kreeg ik alleen telefonische consulten en meer niet.'

MRI-scan

Die situatie duurde tot juli, toen Nel weer naar het ziekenhuis kon. Daar kreeg ze een spuit prednisolon in haar enkel en werd er een MRI-scan van haar onderbeen gemaakt.

'Maandag kreeg ik de uitslag te zien', zegt Postmus. 'Op die foto was te zien dat mijn scheenbeen gebroken is en ook weer deels aan elkaar gegroeid.'

Het gebroken scheenbeen is deels aan elkaar gegroeid (Foto: Eigen foto)

De pijn die ik heb gehad kan ik je niet beschrijven. Ik leef op pijnstillers, op tramadol en ga zo maar door Nel Postmus

'De pijn die ik heb gehad, kan ik je niet beschrijven', vervolgt ze. 'Ik leef op pijnstillers, op tramadol en ga zo maar door.'

Vreemd?

Maar vindt ze het niet vreemd dat bij de eerste röntgenfoto niet aan het licht gekomen is dat haar been gebroken was?

'Hoe dat mogelijk is, weet de reumatoloog ook niet. Daar willen ze onderzoek naar doen', besluit Postmus. 'En dan gaat de orthopeed bekijken wat er verder met mijn been moet gebeuren.'

Lees ook:

- Pleidooi nabestaande: 'Bij tweede coronagolf reguliere zorg niet weer op slot'

- Groningse ziekenhuizen: Bij een tweede coronagolf moet reguliere zorg doorgaan