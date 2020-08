Wel of geen carnavalsoptochten: beslissing uiterlijk oktober

‘We zijn nog druk in overleg met elkaar. Wij hebben nog geen besluit genomen’, zegt Frans Hegeman, voorzitter van carnavalsvereniging Oldeclooster in Kloosterburen. ‘We zijn aan het kijken of we de optocht door kunnen laten gaan en hoe we volgens de RIVM richtlijnen wagens kunnen bouwen.’

‘De grote feesten zullen waarschijnlijk niet doorgaan als de situatie blijft zoals het nu is. We zien het aantal besmettingen in onze provincie weer oplopen’, zegt Hegeman. De carnavalsvereniging denkt er wel over na om in aangepaste vorm feesten door te laten gaan. ‘Bijvoorbeeld het kindercarnaval in aangepaste vorm.’

Aangepast carnaval

‘Met de huidige regelgeving kunnen we geen carnaval vieren zoals we dat gewend zijn. Dus wij kijken ook of we het kunnen laten doorgaan’ zegt Robert Dreier van de carnavalsvereniging De Kloosterwiekers in Ter Apel. Hij is voorzitter van de optochtcommissie.

‘Dit is de tijd van het jaar dat wagenbouwers aan de slag gaan. Dat kan helaas nu niet. We proberen het besluit over de optocht zo lang mogelijk uit te stellen maar binnenkort moet er echt wel een besluit genomen worden’, laat Dreier weten.

We hebben samen gezeten met andere verenigingen over de grens in Drenthe, om te kijken hoe iedereen erin staat. Voor ieder dorp is de situatie natuurlijk anders Robert Dreier - carnavalsvereniging De Kloosterwiekers in Ter Apel

‘We hebben samen gezeten met andere verenigingen over de grens in Drenthe, om te kijken hoe iedereen erin staat. Voor ieder dorp is de situatie natuurlijk anders. We proberen wel gezamenlijk op te trekken’, zegt Dreier.

Hij heeft hele geringe hoop dat de maatregelen in de komende tijd worden versoepeld.

Carnaval in Ter Apel (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

In Kloosterburen en Ter Apel houden ze ook de carnavalsverenigingen beneden de rivieren in de gaten. Daar zijn al verschillende optochten afgelast.

Wat moeten carnavalsverenigingen nu doen?

We bellen naar Limburg. Om precies te zijn naar het smalste stukje Nederland. Want daar is Jos Hessels burgemeester van Echt-Susteren. Naast burgervader is hij ook voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen.

‘We weten nog niet hoe carnaval er in 2021 uit gaat zien. Carnaval is pas over een half jaar. Het lastig om vooruit te kijken. Alles verandert met de dag’, zegt Hessels. Er is volgens hem geen protocol in de maak.

In het Noorden zitten fanatieke leden. Hoe jullie daar in het Noorden feesten is prachtig. Ze kunnen altijd rekenen op onze adviezen Jos Hessels - voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen

'We hebben een drietal scenario’s. Om in de kleuren van carnaval te blijven is er een rood, geel en groen scenario. Rood, er kan niks doorgaan. Geel, het kan in aangepaste vorm doorgaan en groen is dat we met ons allen kunnen vieren dat er een vaccin is’, legt Hessels uit.

Wat moet het noorden doen?

‘In het Noorden zitten fanatieke leden. Hoe jullie daar in het Noorden feesten is prachtig. Ze kunnen altijd rekenen op onze adviezen’, vertelt Hessels.

Maar iedere carnavalsvereniging moet volgens hem zelf een afweging maken. ‘Het advies wat wij geven is: wees rustig en wacht af en bekijk wat er binnen de regels door kan gaan.’

Knoop doorhakken

‘Wat wij verwachten is dat 2021 carnaval kleinschalig carnaval. Zonder grote evenementen. Zonder grote wagens’, zegt Hessels.

Zowel in Ter Apel als Kloosterburen willen de carnavalsverenigingen in oktober duidelijkheid geven over het wel of niet doorgaan van de optochten en de andere festiviteiten. ‘We hebben de eerste vrijdag van oktober onze jaarvergadering. Dan moet onze plan de campagne klaar zijn’, zegt Frans Hegeman.

En Dreier: '1 oktober hakken we uiterlijk een knoop door. Carnaval gaat natuurlijk altijd door net zoals het kerstfeest en Pasen. Of er iets georganiseerd kan worden. Dat is de vraag.'