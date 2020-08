Biologisch aardbeien telen: 'Elke dag vier uur plukken, maar ik kan er niet van leven'

Op 0,3 hectare grond staan kweektunnels met daaronder de aardbeien. 'Iedere ochtend zijn we met vier man vier uur bezig met plukken', vertelt Plas. 'En dan heb je nog de bijkomende werkzaamheden.'

Biologisch

Wat houdt biologisch telen nu eigenlijk in? Plas: 'We spuiten niet, we gebruiken geen kunstmest en we proberen de juiste balans te vinden.'

Bij het vinden van die balans helpen allerlei soorten bloemen. 'Als teler van aardbeien heb je last van 'meegenieters', vertelt Plas. 'Die proberen we weg te houden. Daarvoor zetten we hun vijanden in, maar die moeten we wel blijven voeden.'

Ook de kweektunnels die eruit zien als mini-tentjes, beschermen de aardbeien tegen snoepers. 'Daardoor krijg je een betere vruchtkwaliteit en de aardbeien worden groter.'

Opbrengst

Over de opbrengst dit jaar is Plas redelijk tevreden: 'De opbrengst is gemiddeld, maar ten opzichte van vorig jaar goed.'