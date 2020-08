Jaren was Hetty Slagter bang voor honden, nu begint ze een hondentrimsalon

Tot een aantal jaren geleden was Hetty Slagter uit Ezinge bang voor honden. Hoe anders is dat nu. 'Ik heb alles voor ze over. De angst kan ik me bijna niet meer voorstellen.' Binnenkort begint ze haar eigen hondentrimsalon.

Mensen die hier al jaren kennen vinden dat 'soms bijzonder en niet geloofwaardig', vertelt ze. Dat was al zo toen je zelf een hond nam. 'Huh, jij een hond?!'

Terwijl ze van kinds af aan bang was. 'Ik ging er het liefst met een boog omheen, ze moesten ook altijd mij hebben. Ik ben wel eens achterna gezeten, ook wel eens gebeten.'

Puppies

Maar daar kwam verandering in. Een paar jaar geleden had een vriendin van haar puppies. Aanvankelijk had ze ook daar niks mee, maar een jaar later was er een nieuw nestje.

'Ik gaf me over en het was over. In het begin was het nog een beetje onwennig. Maar ik kon oppassen zonder dat ik bang hoefde te zijn. Als ik andere honden zag, had ik het nog wel een beetje. Maar het was eigenlijk een soort van ommekeer.'

In de rui

Vier jaar geleden kreeg ze zelf een hond. 'Die was op een gegeven moment heel erg in de rui, overal in huis lagen plukken. Hoe kom ik daar af, dacht ik. Toen ontmoette ik iemand die hondentrimster was. Ik heb gevraagd of ik bij haar een soort stage mocht doen en dat kon. Inmiddels ben ik twee jaar verder en ik weet nu hoe het moet. Daar ben ik heel dankbaar voor.'