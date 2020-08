Groningse toerismesector lijdt minder verlies dan elders

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Overnachten

Het gaat dan om toeristen die minstens één nacht in een toeristische accommodatie verblijven, zoals hotels, een Bed & Breakfast of een camping. Eendagstoeristen zijn niet bij deze cijfers inbegrepen.

In Nederland als geheel nam het aantal verblijfstoeristen met 72 procent af ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In Groningen was dat 63,5 procent. In een provincie als Noord-Holland was de afname veel groter: ruim 82 procent.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Bron: CBS (Foto: )

Vorig jaar bezochten in het tweede kwartaal nog zo'n 230.000 toeristen onze provincie. In dezelfde periode van dit jaar waren dat er 84.000, het laagste aantal in negen jaar tijd. Overigens bleven de toeristen die er waren wel wat langer; gemiddeld bleven ze 2,8 nachten. In de jaren daarvoor schommelde het gemiddelde tussen de 2,1 en 2,4 nachten.

Volgens het CBS zijn het vooral buitenlandse gasten die aan het begin van de coronacrisis zijn weggebleven.

Drukke zomer op campings

In de zomermaanden trok het toerisme in het land overigens weer aan. Ook in Groningen stroomden de campings vol, al is onduidelijk of dit de schade van het voorseizoen volledig goed zal maken.

De CBS-cijfers over het hoogseizoen volgen later dit jaar.

Lees ook:

- De toeristen komen, maar het verlies wordt niet meer goedgemaakt