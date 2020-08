GGD wil meer coronatestlocaties in de provincie

De GGD wil het testen graag laagdrempelig houden. 'We zien nu al dat er meer getest wordt en de verwachting is dat naarmate het weer minder aantrekkelijk wordt, het aantal testen ook toeneemt', zegt Hanneke Mensink.

Naast de nieuwe locatie in Veendam kunnen Groningers voor een coronatest terecht in het UMCG. 'En we zijn nu aan het kijken naar andere locaties, zodat we straks meer aanbod hebben in de provincie.'

120 testen per dag

Op de eerste dag op de nieuwe coronatestlocatie in Veendam werden er 45 coronatesten afgenomen, maar dat aantal zal snel groeien richting de 120 per dag. 'We nemen nu nog wat meer tijd omdat het hier nieuw is voor ons. We moeten even kijken hoe snel het afnemen van de test gaat. We verwachten als dat wat meer gewend is, we meer testen kunnen afnemen.'

Coronamelder

Herman Musters uit Eexterveen is één van de mensen die zich in Veendam laat testen. Hij voelde zich al een paar dag en niet lekker en toen hij een melding kreeg op zijn coronamelder-app, heeft hij gelijk een afspraak gemaakt. 'Ja, je hoopt natuurlijk niet dat je het hebt, maar het is afwachten', zegt Musters.

Deelnemers aan de test krijgen binnen 24 tot 48 uur telefonisch de uitslag te horen. Via DigiD is de uitslag van de test vaak al eerder in te zien.

Bekijk hieronder het item in Noord Vandaag: