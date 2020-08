Spanje oranje: 'Sneu voor de mensen die nog zouden gaan'

'Het is niet anders, we moeten roeien met de riemen die we hebben.' Directeur Gerda Klooster van Klooster Reizen reageert gelaten op het nieuws dat vakantiegangers op dit moment wordt afgeraden naar Spanje te reizen vanwege het toenemende gevaar op een coronabesmetting.

Klooster, eigenaar van zes reisbureaus in Stad en Ommeland, heeft naar eigen zeggen een tiental klanten, die op dit moment in Spanje vakantie vieren. 'Die zijn allemaal van plan hun vakantie gewoon af te maken en gaan met hun geplande, reguliere vlucht terug naar huis.'

Maar voor de mensen die binnenkort nog naar Spanje zouden gaan, is het een ander verhaal. Zij zien hun zonvakantie op het laatste moment aan hun neus voorbij gaan. Klooster: 'Dat is ontzettend sneu, want ze hadden zich er natuurlijk erg op verheugd. Maar we hebben al die reizen moeten annuleren'.

Voucher

Het gaat dan met name om de Canarische Eilanden, een populaire vakantiebestemming onder Noorderlingen. Schrale troost: de gedupeerde vakantiegangers hebben recht op een voucher, waarmee ze een andere reis kunnen boeken. Of ze krijgen hun geld terug, dat hangt af van de betrokken touroperator.

Het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om heel Spanje oranje te kleuren op de corona-risicokaart betekent de zoveelste tegenslag voor de reiswereld. Toch wil Klooster niet van opgeven weten: 'Het is moeilijk, maar we gaan door.'

Eigen risico

Voor touroperators is het weer alle hens aan dek, zoals bijvoorbeeld voor TUI. Deze reisorganisatie wil binnen een week vierduizend landgenoten, die momenteel vakantie vieren in Spanje, terughalen naar Nederland. Ook al vindt niet iedereen dat nodig. 'Moet dat echt? Dat krijgen we vaak te horen, als we ze bellen', zegt TUI-woordvoerder Petra Kok.

De touroperator biedt aan alles te regelen voor de vervroegde terugvlucht. Maar als vakantiegangers daar geen gebruik van willen maken, dan is dat voor hun eigen risico. Als ze dan toch corona krijgen, is de kans groot dat de reisverzekeraar de extra kosten niet wil vergoeden.

Eelde

TUI stond op het punt om de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Gran Canaria te hervatten, maar door de veranderde omstandigheden gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet door. Kok: 'Ik zie het niet gebeuren.'

