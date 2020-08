Hoe diervriendelijk zijn Groningse restaurants?

Hoe diervriendelijk is het eten dat je op je bord krijgt als je uit eten gaat in de stad Groningen? En wat is de klimaatimpact? DierenwelzijnsCheck wil het antwoord geven op die vragen.

Na Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is Groningen de vierde stad waar restaurants langs de meetlat gelegd zijn.

Werkwijze

‘Per gerecht dat op de menukaart staat, is gekeken welk product is gebruikt’, legt Laura Polderman uit. ‘Wat voor vlees is het, waar komt het vandaan, heeft het een keurmerk? Wat voor eieren worden gebruikt, wat voor zuivel? En zijn er vegetarische of veganistische opties?’

'Niet zo leuk'

Niet alle restaurants zijn er blij mee als DierenwelzijnsCheck, onderdeel van Varkens in Nood, zich meldt. ‘Sommige komen niet zo goed uit de test en vinden het niet zo leuk. We nemen met elk restaurant contact op, we vragen ze per product om een toelichting.’

'Extra positieve aandacht'

Er staan nu vijftien Groningse restaurants op de lijst, die allemaal minimaal een 7 scoren. 'In deze coronatijd is het beleid wat milder, legt Polderman uit.

‘We doen even niet aan naming en shaming, zoals we dat bijvoorbeeld in Amsterdam wel gedaan hebben. We richten ons nu vooral op de restaurants waarvan we weten dat ze het goed doen. Die willen we wat extra aandacht geven in deze moeilijke tijden.’

‘Je ziet dat mensen in Groningen steeds meer waarde hechten aan streek- en seizoensproducten. We zien bijvoorbeeld biologische geitenkaas of Groningse buffelmozzarella voorbij komen. Mooi om te zien.’