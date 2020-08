MartiniPlaza houdt met passen en meten het hoofd boven water

‘We zijn constant bezig met damage-control’, zegt directeur Willem de Kok van MartiniPlaza in Groningen over de gevolgen van de coronacrisis.

Door die crisis is een groot deel van de inkomsten van het evenementencomplex verdwenen: ‘Ik denk dat we door het wegvallen van allerlei evenementen ongeveer 75 procent van onze omzet zijn kwijtgeraakt’, rekent De Kok voor. Zo kan een aantal doorgaans druk bezochte beurzen niet doorgaan. De Kok: ‘De Noordelijke Promotiedagen bijvoorbeeld, die vinden nu online plaats.'

Hybride

Maar er zijn ook beurzen waar de anderhalve meter maatregel wél goed te handhaven is, zoals de Nieuwbouwbeurs. Ook kan een aantal congressen wel doorgaan, maar dan in een hybride vorm, dat wil zeggen: deels in de zaal en deels online. En de stoelen in de theaterzaal kunnen ook weer worden bezet, maar dan door de helft van het aantal toeschouwers. Artiesten treden daarom twee keer per avond op, met een ingekort programma.

Ook bij het basketbal kan publiek komen kijken. ‘Geen 4000 tot 4500 man’, zegt De Kok, ‘maar toch passen er met inachtneming van alle voorschriften wel 1400 supporters in de zaal.'

Tijdslots

Ook op andere gebieden kan met enige creativiteit het aantal bezoekers worden opgeschroefd, bijvoorbeeld door te werken met verschillende ‘tijdslots’ waardoor de toeschouwers verspreid over een langere periode naar binnen kunnen. ‘Op die manier zijn er toch 6000 mensen bij MMX, de multimedia-experience geweest’ , zegt De Kok.

Nieuwe initiatieven

Door de coronacrisis ontstaan ook nieuwe initiatieven die er anders niet waren geweest. Een voorbeeld daarvan is de theater-zomerschool, waaraan ongeveer 70 kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar hebben mee gedaan. Die maakten onder begeleiding een eigen voorstelling. ‘Daar hadden we anders vast geen tijd voor gehad’, zegt de theaterdirecteur daarover.

'Kok achter de receptie'

Het is deze dagen op allerlei manieren passen en meten om MartiniPlaza draaiende te houden. Zo wordt het personeel soms op een creatieve manier ingezet. De Kok: ‘Eén van de koks stond bijvoorbeeld achter de receptie’.

En er is financiële steun van de overheid. ‘Die is enorm belangrijk voor ons’, zegt de theaterdirecteur. ‘Maar ooit zal de pot wel eens leeg zijn. Gelukkig hebben we ook nog een reserve van enkele miljoenen die bestemd is voor een ‘upgrade’ van het complex. Op korte termijn kun je daar problemen mee oplossen, maar dan moet je wel een oplossing vinden voor de lange termijn.’

