Drie jaar cel voor brandstichters pizzeria Roden

De brand in de pizzeria in Roden (Foto: ProNews)

De twee mannen die verantwoordelijk zijn voor de brand die pizzeria La Milano in Roden in maart totaal verwoestte moeten drie jaar de cel in.

Volgens de rechtbank in Assen hebben de mannen van 23 en 38 jaar uit Zoetermeer samen het plan bedacht om de brand te stichten en dat ook uitgevoerd. Het doel was om verzekeringsgeld op te strijken.

De twee moeten van de rechtbank ook ruim 56.000 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het pand, die zijn pensioenvoorziening letterlijk in rook zag opgaan.

'Gezin ontsnapt aan brand'

De brand in het pand aan het Julianaplein ontstond in de vroege ochtend van 15 maart. Een oplettende voorbijganger kon een gezin met twee kinderen, dat in het naastgelegen huis lag te slapen, wakker maken zodat zij op tijd naar buiten konden komen. Een van de naastgelegen panden raakte door de brand ook flink beschadigd. Het lukte de brandweer om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden in het centrum.

De 38-jarige man uit Zoetermeer was de eigenaar van La Milano. Hij wilde van zijn huurcontract met de pandeigenaar af, maar was volgens die man te laat met het opzeggen van de huur. Het contract was in 2019 stilzwijgend verlengd. In de eerste jaren liep zijn pizzeria goed, maar het laatste jaar niet meer, verklaarde hij later bij de politie.

Verzekeringsgeld opstrijken

De man, die in Zoetermeer een garagebedrijf runt, kwam in financiële problemen. Zijn 23-jarige plaatsgenoot verklaarde dat hij de ondernemer wilde helpen en het plan bedacht om brand te stichten. Ze wilden een beetje schade veroorzaken, verklaarde hij, zodat de verzekering 10.000 euro zou uitkeren. Daarmee zou de ondernemer uit de problemen zijn.

In de nacht van 15 maart reed het duo samen naar Roden. Daar stichtte de jongste van de twee de brand met benzine die ze hadden meegenomen uit het garagebedrijf in Zoetermeer. De 23-jarige man spoot dat door de brievenbus en hield er een vuurtje bij. Daarna reden de twee samen terug naar het westen.

De mannen hebben brandstichting bekend. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken tegen allebei vier jaar celstraf. Dat vond de rechtbank te veel.