Transavia vliegt volgend jaar zomer Eelde voorbij

Transavia vliegt volgend jaar zomer niet vanaf Groningen Airport Eelde (GAE). De vliegmaatschappij heeft dat besloten omdat touroperators geen belangstelling hebben om reizen vanaf Eelde voor het nieuwe toeristenseizoen in te kopen. Het is het rechtstreekse gevolg van de coronacrisis.

In de afgelopen jaren vloog Transavia tijdens het zomerseizoen vanaf Eelde naar Mallorca en Kreta (Heraklion). Voor wat betreft Kreta gaat de luchthaven ervan uit dat reizigers ook terecht kunnen bij Corendon. Deze touroperator is van plan volgend jaar wel vanaf Eelde naar het Griekse eiland te vliegen. Maar een woordvoerder van Corendon laat doorschemeren dat dit nadrukkelijk nog onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis is: 'Niets is meer zeker in deze snel veranderende wereld.'

Andere aanbieder voor Mallorca

Als het gaat om Mallorca, geeft GAE de moed ook nog niet op, zegt woordvoerder Lizette van Dijken: 'We zijn in gesprek met een andere aanbieder. Ik verwacht daar eind september duidelijkheid over, als we ons definitief zomerschema voor volgend jaar bekendmaken.'

Aderlating

Dat Transavia GAE voorlopig (?) helemaal links laat liggen, is sowieso een aderlating voor de noordelijke luchthaven. De vliegmaatschappij besloot al eerder komend winterseizoen niet meer te vliegen vanaf Eelde. Nu Transavia de luchthaven ook heeft geschrapt voor de volgende zomer, scheelt dat aanzienlijk in inkomsten uit start- en landingsgelden. Want onder 'normale omstandigheden' zou de vliegmaatschappij in het zomerseizoen vanaf Eelde twee keer week heen en weer vliegen naar zowel Mallorca als Kreta.

Van Dijken kan nog niet zeggen hoe groot de schadepost voor GAE is. 'Dat wordt duidelijk als het vluchtschema voor het nieuwe zomerseizoen vaststaat.'

