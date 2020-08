Provincie werkt verder aan verdubbeling N33 ondanks ringweg-debacle

De provincie Groningen gaat verder met de procedure om de N33 richting Appingedam te verdubbelen, ondanks de commotie die is ontstaan over de extra miljoenen die nodig zijn voor de bouw van de zuidelijke ringweg.

In juli gaf gedeputeerde Fleur Gräper aan dat het akkoord op hoofdlijnen met combinatie Herepoort ten koste gaat van het budget uit het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (RSP-gelden). Uit dat potje moeten ook de verdubbeling van de N33 richting Appingedam, de Wunderline en de trein Veendam - Stadskanaal betaald worden.

'Ambities overeind'

'Maar deze ambities staan nog onverkort overeind', zegt Gräper. 'Of het geld ervoor beschikbaar komt, is een onderdeel van de discussie die in Provinciale Staten moet worden gevoerd.'

In de het RSP-pakket zit nog 237 miljoen euro voor de drie projecten. Een fors deel van dit budget moet nu naar de bouw van de zuidelijke rinweg, zoals in het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken. Gräper wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat.

'Daarover kan ik nog geen duidelijkheid geven', zegt Graper. 'We zijn in vergaande gesprekken met combinatie Herepoort. Het gaat nog om de details. Voor het zomerreces heb ik gezegd eerder weken dan maanden nodig te hebben. Dat is nog steeds zo.'

Vrees oppositie

De oppositie in Provinciale Staten vreest dat minstens twee van de drie projecten moet sneuvelen ten faveure van de zuidelijke ringweg. ‘De regio moet bloeden ten faveure van majeure projecten in de stad Groningen’, zei Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) pal voor het zomerreces. ‘Dat hebben we vaker gezien: een stad die nooit genoeg heeft en dat is zuur.'

De provincie en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat werken ondertussen door aan de verdubbeling van de N33. Dat doet de provincie in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken met Herepoort. Het tracébesluit met de zogenoemde bewonersvariant is nu vastgesteld en ligt binnenkort ter inzage voor omwonenden en andere belangstellenden.

