RUG-medewerkers fietsen als protest tegen tijdelijke contracten

Een jaar geleden liepen de hoogleraren tijdens het cortège - de plechtige stoet richting Martinikerk in Stad - met een rood vierkant op hun baret. Toen vroegen ze aandacht voor bezuinigingen. Nu richt de actie zich tegen het inzetten van tijdelijke contracten op de universiteit.

Nergens goed voor

Volgens de actievoerders is het onbegrijpelijk dat in de academische wereld zo veel met tijdelijke contracten wordt gewerkt. Ze noemen het verspilling van waardevol talent. Ook wakkert het de onderlinge concurrentie aan en is het slecht voor de toch al hoge werkdruk, zeggen ze. Gevolg is dat medewerkers steeds moeten wisselen van universiteit, waardoor ze 'als nomaden' moeten leven.

Fietsprotest

Vanwege corona zijn de mogelijkheden voor een protestactie dit jaar beperkt. De opening van het academisch jaar is niet in de Martinikerk, maar speelt zich online af. Daarom is gekozen voor een 'Tour of Academics'; een fietstochtje van het Academiegebouw naar Zernike en weer terug.

Het idee is dat ze daarmee 'in beweging komen, omdat je jezelf gedwongen ziet om (weer) naar een volgende tijdelijke aanstelling te gaan of om je collega’s met tijdelijke aanstellingen te steunen'.

'Kwalijke zaak'

Zo'n veertig actievoerders vertrokken maandagmiddag rond 12:00 uur voor een rondje met de fiets door de stad. 'Het verbaast ons, zo veel aanmeldingen in deze tijd', zegt hoogleraar Nasser Kalantar. 'Dat laat zien hoe belangrijk dit is. Het is een kwalijke zaak voor een rijk land als Nederland. Jongere mensen zijn met name erg bezorgd over de tijdelijke contracten.'

Nassar Kalanter en Eugenie Stolk op de trappen van het Academiegebouw (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Talent verspild'

'Jonge docenten en promovendi zien zo hun talent verspild worden, ze moeten zich nu druk maken over hun contract en of ze nog wel kritisch kunnen zijn', stelt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Je kan dooslaan in de flexibiliteit, daarmee doe je Nederland als kennisland tekort.'

Ook bij andere universiteiten in het land is zo'n fietsactie. Het initiatief komt van WOinActie, FNV en AOb.

