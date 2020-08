Vier nieuwe coronagevallen in noodopvang Musselkanaal

Nog eens vier asielzoekers die op dit moment in het asielzoekerscentrum in Musselkanaal zitten, zijn besmet met het coronavirus. Daarmee komt het totaal op 33.

Dat meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Zeventien bewoners erbij

De bewoners komen uit het azc in Delfzijl. Afgelopen zaterdag is een groep van 45 bewoners overgebracht naar de opvang in Musselkanaal. Het gaat om asielzoekers die positief getest zijn of die samenleven met iemand die besmet is. Ze verblijven daar in quarantaine.

Daar kwamen de afgelopen dagen nog zeventien bewoners bij. Het COA mocht tot en met maandag nog asielzoekers overbrengen naar de noodopvang. Dat heeft het COA afgesproken met de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Stadskanaal.

Groot deel hersteld

Volgens een woordvoerder van het COA zijn inmiddels dertig mensen hersteld van het virus. Daardoor konden 26 bewoners vanuit Musselkanaal weer terug naar de opvang in Delfzijl. In het azc in de havenstad zelf zijn er geen nieuwe besmettingen bij gekomen.

Het is nog niet duidelijk waar eventuele nieuwe gevallen in het azc in Delfzijl naartoe kunnen, mochten daar weer besmettingen opduiken: 'We kijken wat we daarmee gaan doen en zoeken nog naar de beste oplossing', zegt een woordvoerder van het COA.

Geschrokken

Om de verhuizing naar Musselkanaal was afgelopen weekend het nodige te doen. Inwoners van het dorp schrokken en waren ongerust. Burgemeester Yvonne van Mastrigt van Stadskanaal eiste veiligheidsmaatregelen om verdere besmettingen naar het dorp te voorkomen. Zo staan er hekken om het gebouw en is er dag en nacht beveiliging.

De bewoners blijven uiterlijk tot dinsdag 8 september in de opvang in Musselkanaal. Daarna wordt de opvang gereinigd en klaargemaakt voor 'gewone' asielzoekers. 'We strepen de dagen van de kalender. Het is onbespreekbaar dat ze langer blijven', zei Van Mastrigt.

