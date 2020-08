Noorderpoort krijgt geld van provincie voor toerisme-opleiding

De provincie steekt 300.000 euro in 'Gateway to Hospitality', een onderwijstraject van het Noorderpoort in de toerisme- en vrije tijdssector.

Het geld is bedoeld om de verschillende opleidingen van het Noorderpoort te vernieuwen en te verbeteren. De opleidingen op het gebied van toerisme en horeca kunnen er met het geld voor zorgen dat de opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt. Op die manier kan de gastvrijheid in Groningen worden verbeterd.

'Toerisme is de afgelopen jaren een belangrijke sector geworden voor Groningen', stelt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). 'Er werken duizenden mensen in deze branche en de afgelopen vijf jaar is het toerisme in Groningen met vijftien procent gegroeid. Door de coronacrisis staan er nu veel banen op de tocht en we willen ook in deze tijd van corona van betekenis zijn.'

Geld uit investeringsfonds

Het geld komt uit het Regional Investeringsfonds (RIF), dat de provincie heeft opgetuigd als gevolg van de coronacrisis. Wulfse verwacht dat ondanks de coronacrisis het toerisme in Groningen het komende decennium zal groeien.

'Het toerisme in Groningen doet het in coronatijden relatief beter dan andere delen van ons land. De bereidheid om in deze tijd naar Groningen te reizen is tijdens deze crisis gegroeid. We hopen deze lijn de komende jaren door te trekken en denken niet dat Nederlanders weer massaal op het vliegtuig stappen als dat weer kan. We moeten ze wijzen op de mooie kanten van Groningen.'

Geen focus op Amerikanen en Aziaten

Wulfse wil als gedeputeerde het toerisme de komende jaren laten groeien. Daarbij mikt ze op Nederlanders, Duitsers, Belgen en Fransen als mogelijke bezoekers. 'We zetten niet in op Amerikanen en Aziaten. We zien dat de wereld verandert, er vindt een herwaardering van de eigen regio plaats. Die lijn hopen we door te trekken en daar kan deze opleiding op termijn aan bijdragen.'

