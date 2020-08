Donar ‘in bubbel’ op Cyprus voor Champions League-kwalificatie (update)

Donar reist op 20 september af naar Cyprus om zich te plaatsen voor de Champions League. De Groningers spelen in de hoofdstad Nicosia, vanwege het coronavirus, een klein toernooi in plaats van de oorspronkelijke uit- en thuiswedstrijden.

Dat deze kwalificatieduels op Cyprus plaatsvinden, is opvallend, aangezien dinsdag ook bekend werd dat het reisadvies voor Cyprus vanwege het coronavirus is aangescherpt. Dat zou normaal gesproken betekenen dat de ploeg van coach Ivan Rudez na aankomst veertien dagen in quarantaine moet. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, heeft inmiddels van de FIBA te horen gekregen dat dat voor de Groningers niet het geval is.

'Afgesloten van de buitenwereld'

‘We hebben vanavond nog een mail gestuurd naar de FIBA en daar hebben we ook al antwoord op. Het antwoord luidt dat er een afspraak is gemaakt tussen de FIBA en de overheid op Cyprus, zodat we gewoon op het normale moment het land binnen kunnen komen en het toernooi kunnen spelen in een soort bubbel, zonder quarantaine. De teams zijn dan dus helemaal afgesloten van de buitenwereld’, aldus Swaving.

Bij terugkomst in Nederland is er geen quarantaine vereist.

Kwalificatie

Donar neemt het op dinsdag 22 september in de halve finale op tegen het Oekraïense Dnipro. De andere halve finale gaat tussen Iraklis uit Griekenland en het Cypriotische Keravnos. Op donderdag 24 september wordt de finale gespeeld. De winnaar van de eindstrijd gaat door naar de hoofdronde van de Champions League.

Europe Cup

Wanneer Donar tijdens dit toernooi verliest, gaan de Groningers een niveau lager verder in de poulefase van de Europe Cup.

