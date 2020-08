Donar zit met vraagtekens rondom Champions League-kwalificatie op Cyprus

Donar reist eind volgende maand af naar Cyprus om zich te plaatsen voor de Champions League. De Groningers spelen in hoofdstad Nicosia vanwege het coronavirus een klein toernooi, in plaats van de oorspronkelijke uit- en thuiswedstrijden.

Dat deze kwalificatieduels op Cyprus plaatsvinden is opvallend, aangezien dinsdag ook bekend werd dat het reisadvies voor Cyprus vanwege het coronavirus is aangescherpt. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, zit hierdoor nog met een aantal vraagtekens.

' Nog niet duidelijk'

‘Ik zit nu in de auto en ik hoor ook net dat daar nu kennelijk code oranje geldt. Ik begreep ook dat als je van Cyprus naar Nederland reist, die quarantaine dan niet geldt. Dat is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk. En andersom geldt de quarantaine wel, maar misschien hebben ze voor ons daar wel geregeld, dat als we daar aankomen, we dan in een bubbel blijven en niet in quarantaine hoeven. Wij kunnen natuurlijk niet veertien dagen van tevoren daarheen. Het is dus allemaal nog niet duidelijk.’

‘We gaan hier morgen vragen over stellen aan de FIBA', gaat Swaving verder. 'In de app stond alleen dat we ‘de komende dagen’ meer details krijgen hierover, dus ik neem aan dat we deze week of begin volgende week meer weten’, aldus de secretaris van Donar.

Finale

Donar neemt het op dinsdag 22 september in de halve finale op tegen het Oekraïense Dnipro. De andere halve finale gaat tussen Iraklis uit Griekenland en het Cypriotische Keravnos.

Op donderdag 24 september wordt de finale gespeeld. De winnaar van de eindstrijd gaat door naar de hoofdronde van de Champions League. Wanneer Donar tijdens dit toernooi verliest, gaan de Groningers een niveau lager verder in de poulefase van de Europe Cup.

