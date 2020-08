GroenLinks-raadslid voelt zich gediscrimineerd en stapt uit partij

Aanleiding voor de ruzie is zijn vierde plek op de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in november.

Nare toon

GroenLinks heeft op dit moment één zetel in Delfzijl en twee in Loppersum. Haan hoopte op een tweede of derde plaats op de lijst, maar moest genoegen nemen met plek vier. Volgens Haan is hij op deze plaats gezet vanwege zijn autisme.

'Als autist kan ik soms wat botte reacties geven, ik heb altijd een weerwoord. In de raad is dat anders, want dan neem ik een andere rol aan. Dus je ziet een hele andere Tim. Maar dan krijg je van een aantal leden op een nare toon te horen dat je dat niet moet doen', vertelt Haan.

'Kwetsend'

Het conflict tussen Haan en de andere leden liep zo hoog op, dat er maandag nog een gesprek was tussen Haan en het bestuur van GroenLinks Eemsdelta. Daar liep hij boos bij weg.

Ik weet dat ik niet de makkelijkste persoon ben, maar ik probeer duidelijk te maken dat het ontzettend kwetsend is wat zij hebben gezegd Tim Haan - Voormalig-GroenLinks-raadslid

'Ik weet dat ik niet de makkelijkste persoon ben, maar ik probeer duidelijk te maken dat het ontzettend kwetsend is wat zij hebben gezegd. Dat heeft mij persoonlijk geraakt. Ik wil van die mensen excuses en die kwamen niet.'

'Drie kandidaten waren geschikter'

Volgens campagneleider Musetta Blaauw van GroenLinks Eemsdelta gaat het hier niet om discriminatie: 'Zijn autisme heeft in geen enkele afweging een rol gespeeld. De kandidatencommissie heeft plek vier voorgesteld omdat drie kandidaten geschikter waren dan hij. Tim is een hele goede voor specifieke thema's, maar minder sterk in de breedte. Dan ligt het meer voor de hand om hem bij een grote fractie in te zetten.'

De volgorde van de kandidaten wordt bij partijen als GroenLinks vastgesteld door de leden. Een kandidatencommissie houdt gesprekken en stelt een lijst voor. Daar wordt op een algemene ledenvergadering over gestemd. De top twaalf is in juli vastgesteld door de leden van GroenLinks Eemsdelta.

Daarnaast zijn er volgens Blaauw wel degelijk excuses gemaakt: 'Als hij iets anders begrepen heeft dan iemand bedoelde, dan is dat teruggenomen. Maar als dat niet voldoende is, is de sfeer er niet naar om verder te praten. We hebben gisteren nog gepraat en dat heeft niet geleid tot een verbetering.'

Ik had wel door willen gaan, heel graag zelfs, maar voor mij is het vertrouwen tussen mij en het bestuur kapot Tim Haan - Voormalig-GroenLinks-raadslid

Vertrouwen is kapot

Haan is dusdanig boos op de partij dat hij zijn lidmaatschap van GroenLinks heeft opgezegd. Hij wil als onafhankelijk raadslid verder. 'Voor mij is inclusiviteit één van de dingen waarom ik bij GroenLinks zit, dat ik niet word beoordeeld op mijn beperking. Ik had wel door willen gaan, heel graag zelfs, maar voor mij is het vertrouwen tussen mij en het bestuur kapot.'

Blaauw vindt het jammer dat Haan per direct uit de partij stapt en zijn zetel meeneemt: 'Dat past niet bij GroenLinks en hoe we met elkaar omgaan. Maar als hij denkt dat hij op die manier kan doorgaan met het geluid dat hij de afgelopen jaren liet horen, dan ondersteun ik dat.'

'Vervelend verhaal'

De partij zegt het jammer te vinden dat de breuk enkele maanden voor de verkiezingen plaatsvindt. 'Dit is een heel vervelend verhaal. We hadden Tim er graag bij gehad. Hij is één van de drijvende krachten in Delfzijl. We hebben er intern alles aan gedaan om ervoor te zorgen hem aan boord te houden.'

De verkiezingen voor de gemeenteraad van Eemsdelta zijn op 18 november. De partijen moeten voor 5 oktober de kandidatenlijsten inleveren.

De nieuwe gemeente Eemsdelta is een fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum en start op 1 januari 2021.