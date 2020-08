Omwonenden drafbaan willen wel wereldartiesten in achtertuin, maar niet twaalf keer per jaar

'Sting was leuk en Iggy Pop willen we ook wel eens zien, maar dat hoeft niet over twaalf dagen verspreid te worden. Dat kan ook één of twee keer per jaar zijn', motiveert een zegsman van de werkgroep.

Om het evenemententerrein te realiseren, moet eerst het contract met de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) worden opgezegd. Die vereniging is op dit moment hoofdgebruiker van de drafbaan. De gemeente ziet geen toekomst meer voor de drafsport in het Stadspark, maar wel voor een evenemententerrein. En niet zomaar een evenemententerrein, maar een terrein waar duizenden mensen kunnen feestvieren. De vergelijking met het terrein van Pinkpop in Landgraaf en het Zuiderpark in Den Haag wordt dan ook getrokken op het Stadhuis.

'Concrete interesse'

De optredens in de jaren negentig van The Rolling Stones en Tina Turner moeten daarmee gemeengoed worden, als het aan de gemeentebestuurders ligt. Volgens hen hebben meerdere 'grote artiesten' al 'concrete' interesse getoond om naar Groningen te komen. Al met al moet het terrein geschikt worden gemaakt voor concerten waar tienduizenden enthousiastelingen uit hun dak kunnen gaan.



De omwonenden worden met geen woord benoemd in de plannen Lucy Pijttersen



Maar niet iedereen is zo enthousiast als het stadsbestuur. Omwonenden uit de omringende wijken Laanhuizen en Grunobuurt behoren tot die groep. Een speciaal opgerichte werkgroep hoopt dat de gemeenteraad de plannen afkeurt.

'De omwonenden worden met geen woord benoemd in de plannen. Het gaat allemaal over de meerwaarde voor de stad, hoe geweldig veel geld er mee verdiend gaat worden en hoeveel mensen dan wel niet van Groningen gaan horen', zegt Lucy Pijttersen namens de groep, die zoals gezegd nog in oprichting is.



Procederen

'Wij hopen dat de gemeenteraad de onzinnigheid van de plannen voor de drafbaan inziet en dat het allemaal niet doorgaat. Daar kan je nooit zeker van zijn. Dus als de gemeenteraad besluit dat het plan doorgaat, dan gaan we ons met hand en tand verzetten', aldus Pijttersen.

Ze sluit een uiteindelijke gang naar de rechter niet uit. 'In dat geval worden we mogelijk een keiharde actiegroep', waarschuwt ze alvast.

Geluidsdagen

De groep omwonenden is niet tegen evenementen in het Stadspark, waar de drafbaan een onderdeel van is, maar wel tegen de frequentie ervan. De gemeente staat namelijk twaalf zogenoemde geluidsdagen toe in het Stadspark en nog eens twaalf op de drafbaan. Dat is in de ogen van de bezorgde omwonenden teveel.

'Vorig jaar waren we op een informatiebijeenkomst van de evenementencommissie van de gemeente en daar werd gezegd dat er voor het hele Stadspark, inclusief de drafbaan, een maximum van twaalf geluidsdagen zou gelden. Vorige week hoorden wij ineens dat er voor zowel het Stadspark als de drafbaan twaalf geluidsdagen zijn. Dat is dus een verdubbeling.'

Geen toename

Volgens de gemeente is er met de op handen zijnde plannen geen sprake van een toename van het aantal geluidsdagen. Een woordvoerder laat weten dat er op beide locaties al sprake was van twaalf geluidsdagen per locatie.



Pijttersen en haar medestanders zijn bang voor te veel geluidsoverlast, vernielingen, rotzooi en natuurschade. 'Dat zijn dingen waar we ons erg veel zorgen over maken. We hebben het niet over één keer, maar twaalf keer per jaar. Dat is veel te veel, want dan wordt er in de rest van het park ook nog eens op twaalf dagen evenementen toegestaan.'

Inspraak

De gemeente laat desgevraagd weten dat ze niet 'de intentie hebben' om de twaalf geluidsdagen in het Stadspark vol te plannen. Dat is wel het geval bij de drafbaan, als de plannen op een meerderheid van de gemeenteraad kunnen rekenen. Woensdagavond kunnen voor- en tegenstanders van het plan inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeente Groningen.

