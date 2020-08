Verslavingszorg opent gratis poli voor rokers die willen stoppen

Tijdens 'Stoptober' komen hiervoor in het Noorden drie pop-uppoli's, waarvan één in Hoogezand.

'De groep mensen die het niet lukt om zelf of met hulp van de huisarts te stoppen, ervaart meer klachten zoals benauwdheid. En nu met corona erbij worden mensen bang. Met deze poli hopen we hen te kunnen helpen', zegt Janneke Bandringa van Verslavingszorg Noord Nederland in Noord Vandaag.

Luchtig

De training wordt in groepsverband gegeven door gekwalificeerde 'stoppen-met-roken-coaches', zegt Bandringa. 'Wat we doen, is erkennen dat roken een ernstige verslaving is. We leggen uit hoe dat werkt in de hersenen. Dat trek bijvoorbeeld maar drie minuten duurt, dus dat je daar best wat aan kunt doen. En we houden het luchtig. We heffen niet het vingertje omhoog en zeggen dat roken slecht is. We doen het niet op een therapeutische manier en dat werkt goed.'

Vorig jaar was de poli ook open. Toen stopte zestig procent van de deelnemers met roken. Of zij de sigaretten en shag nog steeds laten liggen, is niet bekend en wordt volgens Bandringa nog onderzocht.

Kosten worden alleen nu vergoed

Dat de cursus alleen in oktober wordt gegeven, heeft te maken met de kosten.

'Eerstelijnszorg bij de huisarts wordt wel vergoed door de zorgverzekering. Maar als dat niet genoeg is, kom je uit bij Verslavingszorg. Dat wordt niet betaald', legt Bandringa uit.

'Wij zouden de training graag het hele jaar willen aanbieden. Maar omdat het niet vergoed wordt, kunnen we dat niet het hele jaar gratis doen. Het wordt daarom nu betaald uit het innovatiebudget van VNN, maar dat kan niet eindeloos.' VNN is wel in gesprek met de zorgverzekeraars om de training ook de andere elf maanden van het jaar te vergoeden.

Opgeven

Opgeven voor de trainingen kan via VNN.nl/stoptober. Maar, waarschuwt VNN, het aantal plaatsen is beperkt. Behalve in Hoogezand worden er ook pop-uppoli's geopend in Hoogeveen en Drachten.