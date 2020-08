Corona-uitbraak in A.G.Wildervanck eist slachtoffer

Een bewoner van verpleeghuis A.G. Wildervanck in Veendam is overleden aan het coronavirus. De bewoner is één van de twee doden van wie de GGD maandag melding maakte.

Het Veendammer verpleeghuis is enkele weken geleden begonnen medewerkers met klachten zelf te testen, omdat dit sneller ging dan via de GGD. Bij zo'n test begin augustus bleek een medewerker besmet. Daarna kwam aan het licht dat nog een medewerker en twee bewoners het coronavirus hadden opgelopen.

Eerst weinig klachten

De twee bewoners zijn toen overgebracht naar de speciale corona-afdeling van Maartenshof in Groningen. In eerste instantie ontwikkelden ze beiden alleen milde klachten.

De ramp had nog veel groter kunnen zijn. Het is bij vier besmettingen gebleven Wilko van den Bergs - Zorggroep Groningen

Manager behandeldienst Wilko van den Bergs van Zorggroep Groningen, waar A.G.Wildervanck onder valt: 'Je ziet vaker bij corona dat naarmate de tijd vordert er toch klachten ontstaan; dat is hier gebeurd.' De Veendammer is uiteindelijk in Maartenshof overleden. De tweede besmette bewoner is inmiddels opgeknapt en terug in Veendam.

Besmettingsbron

Volgens de manager behandeldienst is niet te achterhalen bij wie de uitbraak begonnen is. 'We hebben het bij een medewerker ontdekt, maar dat wil niet zeggen dat zij de bron is. Dat is zo verraderlijk met corona; je ziet pas dagen later wat er gebeurt.'

Van den Bergs: 'Het is heel spijtig dat deze bewoner is overleden. Toch had de ramp nog veel groter kunnen zijn. Het is bij vier besmettingen gebleven.'

Impact groot

'Dat we corona in huis hadden, de angst die dat geeft, het werken in beschermende kleding en het reguleren van het bezoek voor bewoners. Het heeft allemaal een heel grote impact gehad.'

Inmiddels is de rust teruggekeerd, zegt Van den Bergs. Dat komt mede doordat het overlijden al enige tijd geleden is gebeurd. 'Waarschijnlijk heeft er tijd gezeten tussen het overlijden en de cijfers van de GGD.'

De tweede Groningse dode die maandag door de GGD is gemeld betreft een patiënt in het UMCG.

