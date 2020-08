VVD wil coronatestlocatie in Het Hogeland

De VVD-fractie van de gemeenteraad in Het Hogeland wil een coronatestlocatie in de gemeente. De partij vindt dat er nu een drempel is voor de mensen om zichzelf te laten testen vanwege de afstand van de testlocaties elders in de provincie.

‘Voor een grote groep inwoners is de afstand, ook gelet op de afstand die met openbaar vervoer moet worden afgelegd, reden om op voorhand niet te gaan. Een centrale locatie in onze gemeente zou uitkomst bieden. Dichtbij, snel en veilig’, stelt fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard. Nu er in Veendam ook een teststraat is geopend, wil de VVD ook dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een teststraat in Het Hogeland.

Testen in de buurt

‘Nu het aantal besmettingen helaas weer toeneemt, zien we ook het aantal testaanvragen stijgt’, aldus Van Keijzerswaard. ‘Gelukkig is het aantal besmettingen nog steeds laag in onze gemeente. Laten we dat vooral zo houden. Allereerst door ons aan de RIVM-richtlijnen te houden, maar ook door het testen zo dicht mogelijk in de buurt te realiseren.’

De partij heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om zich in te spannen om een testlocatie te realiseren in de gemeente.

Lees ook:

- GGD wil meer coronatestlocaties in de provincie