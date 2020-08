Oldambt stemt met pijn en moeite in; biomassa-installatie krijgt herkansing

Eind vorig jaar wees een onafhankelijk onderzoek uit dat de uitstoot vele malen hoger ligt dan de afgesproken normen. Daarop werd de installatie per direct uitgezet.

Wanhoopspoging

Meerdere oppositiepartijen deden dinsdagavond nog een wanhoopspoging. Zij vroegen een extra vergadering aan om te voorkomen dat de installatie opnieuw getest wordt. Ook omwonende Otto Schröder, sinds begin af aan fel tegenstander van de installatie op iets meer dan dertig meter van zijn woning, deed nog een hartenkreet.

Schröder: ‘Het is genoeg geweest. Voor ons omwonenden zijn de uitkomsten van het eerste onderzoek duidelijk genoeg. Wij willen het college met klem wijzen op de gezondheid van haar burgers.’ Maar die oproep bleek tevergeefs. Een meerderheid van de raadsleden in Oldambt stemt, weliswaar met pijn en moeite, in met de nieuwe test.

Angst voor contractbreuk

‘Contractbreuk plegen is juridische zelfmoord’, merkt Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt op. En dat is precies het knelpunt. Geen enkel raadslid wil omwonenden bewust in de stank en eventueel giftige uitstoot zetten, maar zomaar het contract opzeggen met de eigenaar van de installatie kan zorgen voor een juridische en financiële klap voor de gemeente Oldambt.

Dat is reden voor de meeste partijen om toch in te stemmen met de nieuwe test. Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden daarover: ‘Wij hebben geen vertrouwen in biomassa ter vervanging van gas. Je zal maar in die stank wonen. Voor ons is dat niet aanvaardbaar. Maar als wij vanavond ‘nee’ zeggen tegen deze test, dan weten wij zeker dat de claim enorm is.’

Testen en installatie uit

Nieboer stelt daarom voor om de test ‘gewoon’ uit te laten voeren. Daarbij heeft hij de stille hoop dat de test wederom negatief uitpakt, want: ‘Zijn wij voor biomassa? Nee. Laten wij de test doorgaan? Ja. En dan moet direct na de test de centrale uit. En als het aan ons ligt blijft het ook zo. Hopelijk zijn de financiële gevolgen kleiner als blijkt dat de uitstoot wederom te hoog ligt.’ Linksom of rechtsom, die partij wil dus definitief af van biomassa.

D66’er Fokke Fennema geeft aan er op dezelfde manier tegenaan te kijken.

‘Waarom zo laat?’

Ook CDA’er Tim van Bostelen worstelt met het vraagstuk, maar ook hij stemt in met de nieuwe test. Daarbij laat hij wel weten dat hij de aanvraag voor deze specifieke 'biomassa-vergadering' hekelt.

Van Bostelen: ‘Het verbaast mij dat deze vergadering zo kort voorafgaand aan de test nog wordt aangevraagd. Partijen konden destijds al actie ondernemen. Waarom nu pas, op zo’n korte termijn? De installatie gaat morgen al roken.’

Drie dagen rook

Om een lang verhaal kort te maken: de test gaat dus ‘gewoon’ door en vindt komende vrijdag plaats. Woensdag en donderdag mag de eigenaar de installatie alvast instellen. Dat houdt in dat de pijpen bovenop de installatie de komende drie dagen weer zullen roken. Na de test gaat de installatie direct weer uit.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema benadrukt het belang van de test: 'Deze meting hebben wij echt nodig om een goede positie in te kunnen nemen met elkaar. Als het hen niet lukt zich aan de normen te houden, komen zij het contract niet na en staan wij sterker.'

Twee weken geduld

Omwonenden kunnen ten tijde van de test in een hotel verblijven. Drie huishoudens maken gebruik van dat aanbod. De gemeente Oldambt betaalt de kosten die daarmee gepaard gaan.

Na een week of twee zijn de resultaten bekend.

