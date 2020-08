Ideeën voor mooier Hogeland: meer pluktuinen, leegstaande panden pimpen en verbeteren woningmarkt

Tijdens de bijeenkomst vertelt burgemeester Henk Jan Bolding wat de bedoeling is. ‘Eerlijk gezegd had ik liever de mensen zelf in de ogen willen aankijken, maar dit is nu een mooie manier om te communiceren met de inwoners.'

Bolding laat weten dat inwoners worden gevraagd hoe hun leefomgeving kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld qua cultuur, woonomgeving en economie. Er is twintig miljoen euro beschikbaar om plannen uit te voeren. Dit geld is een compensatie voor alle aardbevingsellende en komt uit het Nationaal Programma Groningen. Het project heet ‘De Kop op ’t Hogeland’.

Plannen voor brede welvaart

Tijdens de bijeenkomst stromen de eerste reacties al binnen via de chat. Zo doet iemand een suggestie om te kijken of er iets gedaan kan worden om de woningmarkt aantrekkelijker te maken voor starters. Inwoner John Vaneman stelt op zijn beurt voor om educatieve en veilige fietsroutes te maken. Bijvoorbeeld bij Tinallinge. Robin Wolthuis pleit ook voor een beter fietsnetwerk.

Panden pimpen

Anjo de Haan stelt voor om een project te beginnen waarin ?leegstaande winkelpanden opgeknapt worden. Die kunnen volgens hem dan voor betaalbare tarieven verhuurd worden aan jonge ondernemers om lokale producten te verkopen. Het voorstel zou in zoveel mogelijk dorpen. in de gemeente bekeken moeten worden.

En daar blijft het niet bij In Hornhuizen wordt aan een plan gewerkt voor een nieuw dorpsommetje, terwijl weer iemand anders met het idee komt om meer dorpstuinen te creëren, waarin inwoners groente en fruit kunnen plukken. Maar daarin zou volgens de initiator ook ruimte moeten zijn voor oude gewassen. Diverse dorpsbelangen en organisaties, zoals Spring Eenrum en Landgoed Verhildersum, dachten ook mee tijdens de online bijeenkomst.

Plan met goedkeuring

Ook zijn er projecten genoemd die al goedkeuring hebben gekregen. In Zoutkamp worden de waterwerken in 2022 samen met Waterschap Noorderzijlvest aangepakt. Waaronder de historische Hunsingosluis en het HD Louwes-gemaal. Dat is al langere tijd een wens van de inwoners. De sluis ligt er namelijk nu vervallen bij, maar wordt weer in ere hersteld.

Zo moeten de sluis en het gemaal er straks uit komen te zien (Foto: Waterschap Noorderzijlvest)

Vraagtekens

Niet alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat er wat met de ideeën gedaan gaat worden. Zo is er ook een ideeënwedstrijd gehouden bij de start van de gemeente Het Hogeland, toen een inwoner een plan opperde om Tiny Houses te bouwen. Dat idee is uiteindelijk nooit uitgevoerd. Een inwoner vroeg zich af, of de plannen voor dit project überhaupt wel uitgevoerd gaan worden.

‘Ik begrijp die vraag. Omdat we eerder oproepen hebben gedaan. Toen was er geen dikke portemonnee om het uit te voeren. Die is er nu wel. Als het plan deugt, dan gaan we het ook uitvoeren’, verzekerde burgemeester Bolding.

Enthousiast

Op het hoogtepunt van de uitzending namen 155 mensen de moeite om de bijeenkomst te volgen. Bolding is enthousiast over de online bijeenkomst. ‘Ik ben blij met respons van de mensen en nu is het zaak om alle input te bekijken. Winsum is het allermooiste dorp van Nederland en gemeente Het Hogeland wordt de allermooiste gemeente van Nederland. Daar gaan we samen voor zorgen.'

De gemeente gaat de reacties in de chat bekijken en behandelen. Inwoners word gevraagd om plaats te nemen in werkgroepen waar de ideeën behandeld worden.

