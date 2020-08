Te weinig bewijs voor jarenlang misbruik: Nieuw-Buiner vrijgesproken

Een 51-jarige man uit Nieuw-Buinen is vrijgesproken van het jarenlang seksueel misbruiken van zijn dochter. De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat hij zich tussen haar achtste en vijftiende talloze keren aan haar heeft vergrepen, zoals de vrouw heeft verklaard.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier jaar gevangenisstraf tegen de man. Daarnaast wilde justitie dat hij bijna 19.000 euro schadevergoeding zou betalen aan het slachtoffer. De man heeft het misbruik altijd ontkend en hield dat ook vol in de rechtszaal.

Jaren gezwegen

Op een eerdere zitting las zijn dochter een uitgebreide verklaring voor, waarin ze vertelde dat haar vader haar leven kapotgemaakt had. Ze kreeg in de pubertijd gedragsproblemen en durfde nooit met iemand te praten over wat haar thuis overkwam.

Het misbruik was volgens haar begonnen na de scheiding van haar ouders in 2003. De eerste vier jaar had ze naar eigen zeggen geen idee dat het niet klopte wat haar vader bij haar deed. Dat ontdekte ze pas toen ze op haar twaalfde op school biologie kreeg. Toen ze haar vader vragen begon te stellen, antwoordde hij dat ze er met niemand over mocht praten, omdat ze anders alles kapot zou maken.

Aangifte

Uiteindelijk vertelde ze haar verhaal in 2016 voor het eerst aan haar werkgever. Ze zei dat haar vader drankverslaafd was en toen hij doorvroeg over haar verleden, vertelde ze over het misbruik. In 2018 deed de vrouw aangifte.

De politie verhoorde, behalve de vrouw en haar vader, ook onder meer het broertje en de werkgever van de vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie was er daarmee genoeg bewijs om de Nieuw-Buiner te veroordelen. De rechtbank vindt van niet.

Verdachte blijft ontkennen

Mede omdat de 51-jarige verdachte consequent blijft ontkennen en sommige getuigenverklaringen op belangrijke punten afwijken van de verklaring van het slachtoffer, twijfelt de rechtbank over wat er precies is gebeurd. Vanwege die twijfel kunnen de rechters niet anders dan de Nieuw-Buiner vrijspreken, legde de rechter die het vonnis voorlas uit.

