Oranje Leeuwinnen werken alsnog EK-kwalificatieduel in Groningen af

De Oranje Leeuwinnen spelen vrijdag 23 oktober hun eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in Groningen, wanneer de Nederlandse voetbalvrouwen de degens kruisen met Estland. Eigenlijk zou deze wedstrijd in april al gespeeld worden, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten.

Het is de tweede keer dat de vrouwen van Oranje een interland in het onderkomen van FC Groningen spelen. De eerste keer was in oktober 2017, toen de Leeuwinnen voor een uitverkocht huis in de laatste minuut met 1-0 van Noorwegen wisten te winnen.

Het is nog niet duidelijk of er op 23 oktober publiek welkom is om de interland in Groningen bij te wonen. Iedereen die al een kaartje had aangeschaft voor de wedstrijd in april, kan deze in principe gebruiken voor het duel met Estland, tenzij wordt besloten om de wedstrijd zonder publiek te spelen. Daarover volgt later duidelijkheid.

