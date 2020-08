Erwin van de Looi toegevoegd aan technische staf Nederlands Elftal

Erwin van de Looi is toegevoegd aan de technische staf van Oranje, die na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona zat te springen om versterking. Van de Looi, die van 2013 tot 2016 trainer was van FC Groningen, gaat in de komende interlands interim-bondscoach Dwight Lodeweges en assistent Maarten Stekelenburg ondersteunen.

Van de Looi was sinds 2018 trainer van Jong Oranje en die vacante positie wordt nu overgenomen door Marcel Groninger, die bij Jong Oranje al assistent van Van de Looi was. Ook Groninger is geen onbekende in voetbalminnend Groningen, want hij maakte van 2013 tot 2018 deel uit van de technische staf van FC Groningen.

De KNVB laat weten dat de toevoeging van Van de Looi aan de technische staf van het Nederlands elftal een tijdelijk karakter heeft. Het is de bedoeling dat de voormalige oefenmeester van FC Groningen in ieder geval deel uit blijft maken van de technische staf van Oranje, totdat er een definitieve opvolger voor Ronald Koeman is benoemd.

Nations League

Oranje speelt vrijdag 4 september het eerste UEFA Nations League-duel tegen Polen, waarbij ook Van de Looi voor het eerst op de bank zal zitten. Drie dagen later is Italië de tegenstander van Oranje in de Nations League. Beide duels worden om 20.45 uur in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA gespeeld.

