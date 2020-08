Eis: jeugddetentie voor zware mishandeling tijdens Uithuizer muziekfeest

Voor een zware mishandeling van een man en een mishandeling van een vrouw op een muziekfeest in Uithuizen is tegen een 21-jarige man uit Oldenzijl jeugddetentie van 210 dagen, waarvan 123 dagen voorwaardelijk geëist. De man zou dan niet meer de cel in hoeven, want hij heeft de drie maanden in voorarrest uitgezeten.

Het slachtoffer en een vriendin van hem werden op 3 november op de Qmusic party uit het niets aangevallen. 'We hadden een fantastisch mooi feest, dat veranderde in een nachtmerrie', zei het slachtoffer tijdens de slachtofferverklaring op zitting. Hij werd van achteren in zijn rug geschopt en toen hij op de grond lag en weer omhoog probeerde te komen, werd hij naar eigen zeggen in zijn gezicht geschopt. Hij voelde hoe de schoen in zijn gezicht zijn neus brak.

Gebroken neus en oogkas

Omstanders zagen dat de man uit Oldenzijl ook een vrouw tegen het hoofd stompte. Zij viel daardoor ook ondersteboven. Eén van de omstanders ontfermde zich over het mannelijke slachtoffer dat in een plas bloed lag.

In het ziekenhuis bleek de neus en een oogkas van de man gebroken te zijn. Hij heeft tot op de dag van vandaag nog pijnklachten aan zijn neus. 'Waarom, waarom deed je dat?', zei hij tegen de verdachte. 'Het spijt mij heel erg', antwoordde de 21-jarige.

Geen poging tot doodslag, wel zware mishandeling

De dader ontkende dat hij heeft geschopt, maar volgens de officier van justitie is door omstanders duidelijk gezien dat de man wel schopte. Ze vond poging tot doodslag niet bewezen, omdat niet is gezien hoe precies is geschopt en met welke kracht. Had de man het slachtoffer dood kunnen schoppen of niet?

Een twijfelgeval, vond de officier. Wel vond ze zware mishandeling bewezen. 'De foto's liegen er niet om en het slachtoffer heeft nog restklachten', zei ze. Tot 23 jaar kan jeugdstrafrecht worden toegepast wanneer de verdachte nog op kinderlijk niveau functioneert.

Dit is volgens de officier bij de verdachte het geval. Sinds zijn vrijlating laat de 21-jarige zich goed begeleiden. Deze pedagogische aanpak moet worden voortgezet, zei de officier. Als extra voorwaarden eiste zij een alcoholverbod en controle daarop. Ook moet de man onder begeleiding gaan wonen en het slachtoffer ruim 3000 euro aan schadevergoeding moeten betalen.

Uitspraak over twee weken.