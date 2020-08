Lopend Vuur: Ik ga de corona-app gebruiken

Vanaf volgende week moet de corona-app ook in onze provincie gaan werken. In onder andere Drenthe en Twente loopt momenteel een proef met de app.

De app CoronaMelder moet helpen om het virus onder controle te krijgen. Wie de CoronaMelder op zijn telefoon heeft geïnstalleerd, krijgt een waarschuwing als hij enige tijd in de buurt is geweest van een besmet persoon. Het idee is dat de gebruikers zich dan ook laten testen, zodat hij of zij op zijn beurt geen anderen besmet.

De rijksoverheid hoopt de app in september landelijk in gebruik te nemen. Op dit moment loopt er een test in vijf regio's. Mensen die daarbuiten wonen kunnen 'm al wel downloaden. Over de app is veel te doen; de juridische onderbouwing is nog niet rond en ook over de privacy zijn er zorgen. Toch zijn er al veel mensen die hem gedownload hebben.

Wat ga jij doen?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op de facebookpagina van Edwin op Noord.

Knallen, of niet?

'We kunnen beter stoppen met vuurwerk' was dinsdag ons Lopend Vuur. Van de 9386 stemmers was 50,05 procent het daarmee eens, 49,95 procent oneens.