Rondje Groningen ziet een vuurbol(letje) shinen

1) Herfst

De wens van May is wel uitgekomen vandaag.

2) Humor

Bij het asiel in Groningen kunnen ze wel lachen om dit weer.

3) Duistere kant

Maar zomerstorm Francis liet in onze provincie ook haar sporen na. 'Bij ons in Marum hadden we in de nok van ons huis een zwaluwnestje. Door de storm is het nest vernietigd. De twee levende jonge vogels die we vonden, hebben we naar de Fûgelhelling in Ureterp gebracht', mailde Chérie Jansen. Helaas heeft een derde vogeltje de smak niet overleefd.

Twee jonge zwaluwen zijn naar de vogelopvang gebracht (Foto: Chérie Jansen)

4) Vuurbol

Heb jij 'm ook zien 'shinen'?

Meta uit Eelde wel.

En dit is wel heel toevallig.

5) Gezocht

Bob de bouwafvaldumper...

6) Je beste vriend

Of in dit geval: vriendin.

7) Schorzijdebij

Weer wat geleerd: een bij die nestelt op de kwelders van de Dollard.

8) (Niet) in the picture

De gemeenteraad van Groningen was vanmiddag niet in beeld.

9) Raadsel

Kun jij het beroep van Tinus raden?

10) Ha-ha-hatsjoe

Als hooikoortspatiënt in coronatijd is het geen lolletje in de trein.

11) Sylvia op Eenrumer klompen

Zie je haar al lopen?

12) Slotplaat

We sluiten af met een mooi Gronings plaatje.

