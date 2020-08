Hoe passen studentenverenigingen de coronaregels toe tijdens de introductieweken?

De foto is traditie en moet gemaakt worden. De studentenvereniging wijkt voor de foto uit naar het stadion van FC Groningen. Alle coronaregels worden in acht genomen. 'De eerstejaars komen in aparte groepen, gefaseerd binnen', zegt vice-voorzitter Aukje Hopmans. 'Verder is er desinfectiemateriaal aanwezig en houdt iedereen anderhalve meter afstand.'

De fotosessie duurt zo'n drie kwartier. De nieuwe leden worden vanuit alle hoeken van het stadion gefotografeerd. Ook komt er een drone over vliegen terwijl de studenten een 'wave' uitvoeren.

Ontheffing

Studentenverenigingen kunnen tijdens de introductieweken een ontheffing aanvragen bij de gemeente Groningen voor informatieve, culturele en sportieve evenementen. De Veiligheidsregio beslist of de ontheffing wordt toegewezen.

‘Bij aanvragen geldt dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden, er geen alcohol mag worden gedronken en de activiteiten voor 22.00 uur klaar moeten zijn. Dat gebeurt bij het maken van de foto in de Euroborg’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De bijeenkomst is volgens de woordvoerder niet vergelijkbaar met een huisfeestje: ’In horecagelegenheden en in het centrum van Groningen komen immers ook veel mensen bij elkaar.’

Ook het kennis maken met elkaar is gelukt, maar andere jaren was het wel een stuk gezelliger Aukje Hopmans - Dizkartes

Dizkartes heeft al een paar keer gebruik gemaakt van de ontheffing.

'We hebben een sportactiviteit, een fietsroute door de stad en een informatiemarkt georganiseerd', zegt Hopmans. 'Normaal gesproken organiseren we veel meer activiteiten, maar het is niet anders. Ik denk dat we de nieuwe leden ondanks alle beperkingen goed hebben kunnen informeren. Ook het kennis maken met elkaar is gelukt, maar andere jaren was het wel een stuk gezelliger.'

Terras op plek fietsenstalling

Bij roeivereniging Gyas zijn deze week de indelingsavonden. Alle nieuwe leden leren daar hun teamgenoten, coach en trainer kennen. 'Normaal gesproken is dat een bijeenkomst met wel honderd mensen, maar nu doen we dat in etappes met maximaal twintig man. Per groep is er drie kwartier gereserveerd, dus blijven hangen voor de gezelligheid is ook geen optie', zegt praeses Emma du Marchie Sarvaas.

De vereniging kreeg wel een ontheffing voor een terras op de plek waar normaal de fietsen worden gestald. 'Daar kan iedereen van de vereniging heen gaan voor wat gezelligheid. Als het weer het een beetje toelaat tenminste. Verder zijn we heel erg blij dat we gewoon mogen roeien want dat is voor ons toch het belangrijkste.'

De eerstejaars weten niet beter en iedereen is op de hoogte Emma du Marchie Sarvaas - roeivereniging Gyas

Het alcoholverbod is volgens Sarvaas ook geen probleem. 'De eerstejaars weten niet beter en iedereen is op de hoogte. Ik had wel wat meer verzet tegen die regels verwacht, maar dat gaat eigenlijk heel goed.'

'Verwachtingen bijstellen'

Christelijke studentenvereniging Navigators is de introductieweek net begonnen. Dinsdag werden de nieuwe leden geïnaugureerd in de kerk. 'Ze worden dan tot lid geslagen door het bestuur. Dit deden we in groepen van maximaal 70 mensen. We konden zo de anderhalve meter goed waarborgen. Ook werden er checkgesprekken gedaan', zegt bestuurslid Margriet Groen.

'We proberen de eerstejaars zo goed mogelijk te introduceren dit jaar, maar het is wel even aanpassen met de coronaregels. Ook voor de aankomende tijd zullen we de verwachtingen nog wel bij moeten stellen', aldus Groen.

