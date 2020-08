Metershoog schaap Shaun 'graast' in Forum Groningen

'Hij is meer dan drie meter hoog, het past net', zegt Hans Poll van Forum Groningen. 'We hebben hem in drie stukken naar binnen gebracht en in elkaar gezet. Dit is een voorproefje. Dat mensen weten wat eraan zit te komen en zich kunnen verheugen.'

Aardman

The Art of Aardman - Shaun the Sheep and Friends, heet de tentoonstelling over animatiestudio Aardman. Niet alleen de avonturen van Shaun, maar ook Wallace & Gromit en Chicken Run zijn in de studio geboren. Alles wordt stop motion gefilmd, met handgemaakte kleimodellen.

'Daar zit enorm veel arbeid in', weet Poll. 'Een scène van twee seconden, daar werken ze een dag aan. De poppetjes hebben ook heel veel detail, er zit enorm veel creativiteit in.'

Een kijkje achter de schermen bij Aardman (video in het Engels):

Seoul

Poll zag de tentoonstelling zelf in de Zuid-Koreaanse stad Seoul. 'Toen dacht ik: dit past goed bij het Forum en daarom wilde ik het ook hier naartoe halen.'

Lees ook:

- Gronings sprekende robot wordt getest in het Forum, maar zoekt nog een naam