Burgemeester: 'COA kan niet zomaar noodpaviljoen neerzetten zonder gemeente te informeren'

De gemeente Westerwolde praat met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het noodpaviljoen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens burgemeester Jaap Velema had de organisatie eerder contact moeten opnemen met de gemeente.

'Je kunt niet zomaar een hele grote tent opzetten zonder dat je daar de gemeente over informeert', zegt de burgemeester. Hij ziet overigens ook dat het om een bijzondere situatie gaat. 'Maar de opvang moet wel brandveilig zijn en het moet aan allemaal eisen voldoen', vervolgt Velema.

Capaciteitstekort

Het paviljoen, dat onderdak biedt aan asielzoekers die nog niet naar de COA-opvang kunnen, staat ruim een week op het terrein van de IND. Vanwege capaciteitstekorten en ruimtegebrek worden asielzoekers soms niet tijdig geregistreerd waardoor ze geen opvang krijgen bij het COA. Asielzoekers moeten dan de nacht in het paviljoen doorbrengen.

Als de overkapping niet aan de eisen voldoet, dan moet het weg burgemeester Jaap Velema

Sinds dinsdag praten de gemeente en het COA over de situatie: 'We hebben erop gewezen dat het paviljoen vergunningsplichtig is en daarover hebben we nu gesprekken met elkaar', zegt Velema. Het is nog onduidelijk of het paviljoen aan de eisen voldoet. 'Als de overkapping niet aan de eisen voldoet, dat moet hij weg', aldus de burgemeester.

Lange wachtrijen

Verschillende partijen zijn al langere tijd in gesprek om de lange wachtrijen bij de identificatie en registratie van asielzoekers weg te werken.

Volgens Velema wordt er onder andere gekeken naar capaciteitstekorten bij de IND en de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Ook wordt er gekeken hoe er meer ruimte gecreëerd kan worden, want vanwege de 1,5-meterregel is er een ruimtegebrek in het aanmeldcentrum.

Daarnaast benadrukt Velema dat 2.000 asielzoekers echt het maximum aantal opvangplekken is in Ter Apel en noemt het nog net geen heilig getal. Asielzoekers die worden opgevangen in het paviljoen moeten worden meegeteld. Op dit moment zitten er ongeveer 1700 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

