Lonneke Uneken sprint naar EK-zilver bij beloften (update)

De 20-jarige Uneken moest na een heuvelrit in en rondom Plouay over 82 kilometer in de eindsprint haar meerdere erkennen in de Italiaanse Elisa Balsamo. De Deense Emma Norsgaard kwam als derde over de finish.

Heel blij

'De Italiaanse was gewoon sterker in de sprint, maar ik ben heel blij met zilver. We hadden van tevoren afgesproken dat als er gesprint moest worden, ik uitgespeeld zou worden', liet de Veendamse na afloop weten.

Vorig jaar stond Uneken ook op het podium. Toen behaalde ze brons bij het EK in Alkmaar

'Grootste Nederlandse talent'

Uneken verlengde in mei haar contract bij Boels-Dolmans tot eind 2024. Die ploeg gaat komend jaar verder als SD Worx. Ploegleider Danny Stam omschreef haar toen als het 'grootste talent in het Nederlandse vrouwenwielrennen'.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Lonneke Uneken.

