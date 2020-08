Het amateurvoetbal gaat komend weekend weer los: 'Ik hou m'n hart vast'

Nou zal bij de meeste amateurwedstrijden die 250 belangstellenden niet gehaald worden, maar bij een enkele toch wel. Zo wordt zondag in Winschoten de beladen derby tussen WVV en ASVB uit Blijham gespeeld. 'Daar kan geen kip meer bij', zegt bestuurslid Henk Mulder van de thuisclub.

Doodzonde

'Doodzonde natuurlijk, want wij moeten nee verkopen aan bijvoorbeeld de ouders van spelers', zegt Mulder. 'In Winschoten doen we het zo: 40 van de beschikbare 200 kaartjes zijn voor ASVB, 160 voor ons. 50 daar weer van hebben we gereserveerd voor naaste familie en hele trouwe fans. Blijven er nog 110 over voor supporters zonder connectie. Die waren binnen een dag weg.'

200? Er mogen toch 250 toeschouwers naar binnen? WVV-secretaris Maurice Dijk: 'Maar na de wedstrijd, als het 'evenement' nog steeds gaande is, zijn spelers en staf weer gewoon toeschouwer. En omdat we niet weten hoeveel publiek na afloop blijft hangen, houden wij op voorhand gewoon vast aan dat aantal van 200.'

'Gezondheid gaat voor alles'

Bestuurslid Mulder heeft begrip voor het protocol ('Noodzakelijk, gezondheid gaat voor alles'), maar ziet wel dat het een zware wissel trekt op zijn club. 'Onze kosten lopen door, maar die kunnen op deze manier niet meer worden gedekt door de kantine-inkomsten', zegt hij.

Over die kantine gesproken. Mulder: 'Ook die heeft een speciaal protocol, compleet met plastic en een looplijn. Mensen kunnen er door de voordeur in, doen hun bestelling, en gaan er via de achterdeur meteen weer uit. Koffie en dat soort zaken verkopen we buiten in de kiosk. Je mag, door midden van de opstelling van tafels en stoelen ver uit elkaar, wel een beperkt aantal mensen in de kantine laten zitten, maar dat gaan wij niet doen. Want dan wordt het helemaal een chaos.'

We hebben drie oefenwedstrijden gehad, en bij alle drie zat de kantine bomvol. 20, 30 man aan een tafel. Er werd nog net niet gezoend. Bizar toch? Henk Mulder - bestuurslid WVV uit Winschoten

Mulder beseft dat het niet anders kan. Vandaar ook dat hij de afgelopen weken tijdens de voorbereiding z'n ogen uit keek.

'We hadden met WVV drie oefenwedstrijden', zegt hij. 'Bij GVAV-Rapiditas in Stad, bij Pelikaan S in Oostwold en bij VV Annen. En bij alle drie die clubs zat de kantine bomvol, met wel 20, 30 man aan een tafel. Er werd nog net niet gezoend. Bizar, toch? En niemand die zei: jongens, kijk even uit. Dat contrast, met het protocol dat straks geldt, vond ik wel érg groot.'

Mulder houdt voor de komende tijd, protocol of niet, dan ook z'n hart vast. 'Die toenames van besmettingen die je nu ziet, komt van clubs en cafés. Natuurlijk wil iedereen graag voetballen, maar ik heb mijn twijfels of het wel allemaal goed zal gaan. Ik blijf maar waarschuwen: temper je enthousiasme nou maar, want voor hetzelfde geldt gooien ze de handel in oktober weer stil.'

Jeugdtrainer Veendam positief getest

Een jeugdtrainer van Veendam 1894 is in de tweede week van augustus positief getest op corona. De club meldt dat er een contactonderzoek is uitgevoerd en dat het gezin van de coach in quarantaine is geplaatst. Vanwege die twee voorzorgsmaatregelen, en omdat de coach nog geen contact met zijn team had gehad, zag Veendam geen reden tot verdere maatregelen.

Coronadeskundige

Bij Veendam 1894 staat komend weekend de derby met Muntendam op het programma. Ondanks het regionale karakter van die kraker, verwacht voorzitter Mark Sanders niet dat het maximum van 250 toeschouwers gehaald gaat worden. Niettemin neemt het coronavirus de preses meer in beslag dan hem lief is.

'Ik voel me af en toe meer een coronadeskundige dan iemand die bezig is met een voetbalclub, en daarvoor was ik er toch niet ingestapt', bekent Sanders. 'Het is echt lastig, en een bak extra verantwoordelijkheid die je hebt.'

Ik voel me soms meer een coronadeskundige dan dat ik met een voetbalclub bezig ben Mark Sanders - voorzitter Veendam 1894

Golf van plezier

In Veendam gaat de kantine overigens wel open, zij het voor niet meer dan 25 man tegelijk, zegt Sanders. 'Al hoop ik dat het inderdaad zal gaan zoals je in de praktijk al vaak ziet: bestelling doen en er via de achterdeur snel weer uit. En wat dat protocol betreft: dat is constant een kwestie van bijstellen. Iets wat op papier heel logisch leek, blijkt in de praktijk soms totaal niet te werken.'

Of Sanders uitkijkt naar komend weekend? 'Ik heb een dubbel gevoel', bekent hij. 'Afgelopen zaterdag was het voor het eerst weer relatief druk bij ons, en toen ging er wel een golf van plezier door me heen, zo van: ja, zo hoort het te zijn. Maar aan de andere kant dacht ik ook: Oei, als het nou nóg drukker wordt, wat dan? Het is dubbel.'

Helemaal coronaproof

Ook VV Westerwolde speelt komend weekend een derby, want zondag komt Veelerveen op bezoek. 'Of we de 250 toeschouwers halen zal er om hangen', denk voorzitter Jan Hebers, maar er wordt op sportpark De Barlage niets aan het toeval overgelaten.

Hebers: 'Dat wordt helemaal coronaproof ingericht. Het hek om het veld is door middel van tape al aangeduid op 1,5 meter.' Door het fraaie zomerweer van de afgelopen weken, kon de kantine tijdens de voorbereiding dicht blijven. Vanwege de voorspelde regen gaat die in Vlagtwedde het komend weekend wél open, voor maximaal 30 man.

Wij vragen iedereen die in de beperkte ruimte van onze kantine iets wil nuttigen om na een gezondheidscheck een formulier in te vullen Jan Hebers - voorzitter VV Westerwolde

'Daarbij vragen wij iedereen die in de beperkte ruimte van de kantine iets wil nuttigen om na een gezondheidscheck een formulier in te vullen', zegt Hebers. 'En bij het halen van alleen een drankje is er een speciale looproute, met een aparte in- en uitgang.'

Hebers is blij dat er weer gevoetbald kan en mag worden. 'Alleen hoop ik wel dat we daarmee met z'n allen niet de fout in gaan. We beseffen als bestuur heel goed dat we daarin een taak hebben. Al is het niet niks om op een voetbalveld tijdens een derby dingen gericht op een anderhalvemetersamenleving te moeten regelen. Dat wordt een uitdaging.'

Coronaprotocollen

Op de website van het NOC*NSF staan taal van protocollen, veelgestelde vragen, tips en andere hulpmiddelen over hoe clubs om kunnen/moeten gaan met de coronamaatregelen. Daarin staat bijvoorbeeld te lezen dat clubs zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de coronaregels op hun accommodatie.

Met betrekking tot het aantal bezoekers, staat er dat er een 'maximum aantal van 250 mogen worden ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering'. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij deze sporters 12 jaar of jonger zijn.

Iedereen een mondkapje

VV Hoogezand bekert komend weekend uit bij Ter Leede in Sassenheim. De club gaat daarbij niet over één nacht ijs. 'We gaan met een groep van minder dan 30 man', zegt trainer Roland Beuvink, 'met allemaal een mondkapje op. En ik heb me laten vertellen dat er in de bus ook nog schermen komen te hangen.'

Na de wedstrijd in Sassenheim wordt direct rechtsomkeert gemaakt. 'Misschien dat we er nog even één drankje nemen, maar dat gaan we meteen weer richting het Noorden.'

Veel mensen die klaar zijn met corona vergeten dat corona nog niet klaar is met ons Roland Beuvink - trainer VV Hoogezand

Beuvink moet allemaal nog zien hoe voetballen in coronatijd gaat verlopen. 'Ik zie een tendens dat veel mensen klaar zijn met corona, maar die mensen vergeten dat corona nog niet klaar is met ons', zegt hij.

'Bij Hoogezand ook hoor. Wij speelden afgelopen zaterdag tegen Harkema. Daar waren 380 geregistreerde bezoekers! Hoe kunnen die nou 1,5 meter afstand houden? Bij onze kantine staan ook van die picknickbanken. Wil je dat goed doen, dus op 1,5 meter, dan kunnen aan zo'n tafel hooguit twee of drie mensen zitten. Maar ik zag ze gewoon met z'n vieren aan één kant zitten.'

Moeilijk te verkopen

'Hoezo anderhalve meter?', stelt Beuvink retorisch. 'Je moet niet gek opkijken als daar een keer een besmetting uit voort komt. Er hoeft maar eentje bij te zitten die wat heeft, en dan ga je al.'

Maar, weet de coach ook: het is ook moeilijk te verkopen. 'In de kleedkamer zit je naast elkaar, maar als je vervolgens naar buiten gaat moet je weer 1,5 meter afstand houden... Dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen.'

