Drafsportliefhebbers maken rijtoer door Stad voor behoud drafbaan

De drafsportwereld komt woensdagavond en donderdagmorgen in actie tegen de plannen van de gemeente Groningen om de drafbaan in het Stadspark te sluiten en om te vormen tot een evenemententerrein.

Woensdagavond praat de Groninger gemeenteraad over het voornemen van het stadsbestuur om na bijna honderd jaar te stoppen met de draverijen in Groningen.

Huur opzeggen

Per 2021 wil de gemeente de huur opzeggen bij de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV), die de draverijen organiseert.

De KHRV wil dat uit alle macht voorkomen. Voor de raadsvergadering van woensdagavond hebben zich acht sprekers uit de paardensport gemeld, die de politiek op andere gedachten hopen te brengen. Naast bestuursleden van de KHRV zijn er ook mensen van de landelijke drafsportkoepel NDR en van twee collega-drafbanen: Wolvega en Alkmaar.

Eigen plek

Groningen is één van de vier laatst overgebleven drafbanen in het land en heeft volgens KRHV-woordvoerder Kees de Bock een eigen plek in de Nederlandse drafsportwereld.

'De wethouder heeft voorgesteld dat we maar moeten gaan fuseren met Wolvega. Maar dat gaat niet. Wolvega is een baan die anders is aangelegd, een baan waar het gaat om topsnelheden. In Groningen heb je een andere baan met een andere ondergrond, waar ook de mindere goden kunnen draven. Groningen is daarmee van cruciaal belang voor de drafsport in de breedte.'

Meer tijd nodig

Volgens De Bock zijn tientallen fokkers, trainers en eigenaren van paarden voor hun broodwinning afhankelijk van de koersen.

De KRHV vindt bovendien dat de gemeente de vereniging meer tijd moet gunnen. 'De drafsport is weliswaar tanende in Nederland, maar wij zijn ervan overtuigd dat een injectie mogelijk is. Dat heeft de baan in Alkmaar wel aangetoond. Die is herrezen na een faillissement. In 2018/2019 zijn wij als bestuur begonnen. In een jaar tijd hebben we anderhalf keer zoveel omzet en toeschouwers gekregen. De gemeente móét ons een paar jaar de tijd geven om dat te bestendigen', meent De Bock.

Rijtoer dwars door Stad

Om de dreigende sluiting van de baan in het Stadspark te voorkomen, staan er nog meer acties op stapel. Donderdagochtend wordt een rijtoer met paardenwagens dwars door de stad Groningen gehouden.

De pikeurs verzamelen zich hiervoor om 11.00 uur op het stalterrein in het Stadspark. Daarna zetten zij via de Peizerweg koers naar het Zuiderdiep en de Grote Markt. Daar delen de pikeurs flyers uit, waarin zij mensen oproepen om de Petitie Behoud Drafsport te tekenen. Die is intussen 3.700 keer getekend. 'Daarnaast liggen er papieren exemplaren bij winkels en cafés, die we er nog bij op moeten tellen', vertelt De Bock. De tot dusver ingezamelde handtekeningen worden woensdagavond al aangeboden aan de Groninger gemeenteraad.

Actie daags voor raadsbesluit

Op 8 september volgt nog een actie, bij het Peerd van Ome Loeks voor het Hoofdstation. Nationaal kampioene Sytske de Vries legt dan een deken met de tekst 'Behoud drafsport Groningen' over Groningens bekendste standbeeld.

Op 9 september hakt de gemeenteraad de knoop door. De Bock heeft op dit moment nog geen idee welke kan het op gaat. 'De gemeentepolitiek is onvoorspelbaar. Ik denk dat onze kansen fifty-fifty zijn.'

Omwonenden zijn ook tegen

De plannen om de drafbaan om te vormen tot evenementen- en concertterrein zijn niet alleen tegen het zere been van de drafsport; ook omwonenden staan niet te juichen. Zij lieten eerder vandaag weten te vrezen voor geluidsoverlast, vernielingen en natuurschade.



Lees ook:

- Omwonenden drafbaan willen wel wereldartiesten in achtertuin, maar niet twaalf keer per jaar

- Gemeente wil drafbaan omdopen tot 'groenste evenementenlocatie van Nederland'