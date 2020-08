Schrijver Jacques Hermus: 'We moeten meer vis eten'

Normaal gesproken is Jacques Hermus te vinden in de noordelijke restaurants waar hij soms een engel of een duivel is voor de meeste chef-koks. Hij recenseert het culinaire noorden voor het Dagblad van Het Noorden, maar is ook een fervent visser.

50 jaar viservaring

Het begon in zijn jeugd en sindsdien heeft hij de hengel nooit meer neergelegd. Meer dan 50 jaar viservaring is nu samengekomen in het boek Beet!

'Het is een heel persoonlijk boek geworden', zegt Hermus. 'Het is het boek geworden dat ik altijd al had willen schrijven.'

Herwaardering

De visser pleit voor een herwaardering van de vis, en vindt dat noorderlingen vaker en meer vis zouden moeten eten.

'Nederlanders houden dan wel van vis, maar echt veel wordt er niet gegeten', aldus Hermus. Het boek beschrijft verder de technieken van het vissen in zoet- en zoutwater, de geschiedenis van het vissen, met behulp van harde cijfers. In het boek staat bovendien een selectie van zijn favoriete recepten.