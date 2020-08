Omroep Het Hogeland is er klaar voor

Deze week is de laatste hand gelegd aan de studio waar de uitzendingen straks worden gemaakt. Dat gebeurt vanuit cultuurcentrum de Blauwe Schuit in Winsum.

Diverse programma’s

‘Er komen hele diverse programma’s die voor iedereen in de regio interessant zijn. De vrijwilligers zijn daar heel druk mee’, vertelt Bonder.

Vrijwilliger Roy Wolzak presenteert vanaf zondag 6 september een dance classics-programma (Foto: Omroep Het Hogeland)

De omroep zocht de afgelopen weken naar nieuwe vrijwilligers. Bonder: ‘Dat heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. Heel leuk.’

Voor de inhoud van de eerste uitzending verwijst Bonder naar hoofdredacteur Cees van de Meent. Hij is de hele week al druk in de studio bezig. 'We gaan thema-programma's maken die passen bij een lokale omroep. We hebben een hele leuke groep mensen die dit gaat maken'.

Voorstellen

De eerste uitzending van de omroep is een radio uitzending die ook live op tv te zien is. 'We gaan een introductieshow maken. Daarin stellen we onszelf en alle vrijwilligers die de uitzendingen maken voor. Ook vertellen we dan wat voor programma's we gaan maken', zegt van de Meent.

De programma's die speciaal voor tv gemaakt worden, zijn nog in ontwikkeling. Die worden als het zover is buiten de radio-programmering om getoond.

Van de Meent is vooral nieuwsgierig naar het middag radioprogramma. Elke werkdag tussen 14:00 en 17.00 uur. 'Hierin wisselt nieuws en amusement elkaar af met vijf leuke duo-presentatoren. Ook zijn er live-reportages vanaf locatie.'

Het opzetten van de lokale omroep ging niet zonder slag of stoot. Zo ging er veel tijd zitten in het regelen van de juiste apparatuur en papieren om te uitzenden. Ook stapten enkele vrijwilligers op vanwege onvrede over de werkwijze van de organisatie.

‘Dat is inherent aan de opstart van een nieuwe organisatie. Iedereen heeft verschillende belangen en wensen. Vervelend hoe sommige dingen gelopen zijn. Maar we hebben nu een goede organisatie’, aldus Bonder, die zich verheugt op de start.

Vrijwilligers uit alle hoeken van de gemeente

‘De groep vrijwilligers is heel divers en enthousiast. Allerlei leeftijden en ze komen uit de hele gemeente. Afgelopen weken zijn ze met elkaar bezig geweest om de studio helemaal klaar te maken. Heel mooi om te zien’, vertelt Bonder.

Er zijn nu 47 vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij de omroep. 'Dat aantal groeit nog steeds, want we zijn nog steeds op zoek naar mensen. Heel leuk is dat de laatste dagen veel jeugd zich heeft gemeld. Allemaal mensen met een prachtige opleiding. Talent waarvan we nu al weten dat we ze niet lang gaan houden omdat anderen ze vast ook willen hebben', zegt van de Meent.

Eerste uitzending

Dinsdag 1 september is de eerste uitzending om 19:00 uur bij omroep Het Hogeland.

Lees ook:

- Nieuwe lokale omroep Het Hogeland laat nog op zich wachten

- Raad Het Hogeland gaat voor 'ervaring' en 'ambitie' bij keuze lokale omroep