Herinneringsplaquette voor Groninger schrijver Jan Goeverneur

In een groen, groen, knollen-, knollenland is een van zijn bekendste kinderliedjes. Jan Goeverneur (1809-1889) uit Groningen schreef behalve liedjes tientallen gedichten, artikelen en was de vertaler van Meneer Prikkebeen.

Om de herinnering aan zijn leven en werk levend te houden wil de stichting Straatpoëzie Groningen een gedicht van hem plaatsen in de straat die naar hem is vernoemd.

‘Jan Goeverneur was in zijn tijd een beroemdheid in Nederland’, vertelt initiatiefnemer Douwe van der Bijl over de Groningse schrijver en dichter. Met een aantal gelijkgestemden richtte Van der Bijl de stichting Straatpoëzie Groningen op. ‘Met die stichting willen we poëzie in de openbare ruimte brengen. Het eerste gedicht is De oude vrijer van Goeverneur. Die willen we plaatsen aan een pand aan de Jan Goeverneurstraat in de Oosterpoort.’

Hij was een beetje een onruststoker

Johan Jacobus Antonie Goeverneur werd geboren in Hoevelaken. Zijn vader was predikant en ging in 1816 in Groningen aan de slag. De jonge Goeverneur ging daar naar de universiteit en ontwikkelde zich als schrijver.

‘Zeker in zijn jonge jaren was hij een beetje een onruststoker’, vertelt Van der Bijl. ‘Hij mocht graag de gegoede burgerij tegen zich in het harnas jagen. Op de universiteit werd hij nog eens geschorst nadat hij een schotschrift had geschreven over een hoogleraar die vreemd was gegaan.’

Zwaardlied nog altijd door het corps gezongen

De jonge schrijver en dichter sloot zich aan bij studentenvereniging Vindicat Atque Polit en schreef voor die club onder meer het zogenoemde Zwaardlied dat nog altijd door het corps wordt gezongen.

Goeverneur, die zijn leven lang vrijgezel bleef, overleed in maart 1889 en ligt begraven op de Zuiderbegraafplaats in de Stad.

Goeverneur uit de vergetelheid halen

‘Ik moet eerlijk zeggen dat als je het werk van Goeverneur nu leest dan is het wel een beetje gedateerd’, vervolgt Van der Bijl. ‘Maar het is jammer dat hij helemaal is weggezakt in de vergetelheid.’

De stichting Straatpoëzie Groningen is inmiddels een crowdfundactie voor de plaquette gestart. ‘We willen het gedicht De oude vrijer van hem aanbrengen op de hoek van de Goeverneurstraat en de Meeuwerderweg. Het is een mooie manier om de mensen een mooi gedicht te geven en Jan Goeverneur uit de vergetelheid te halen.’

De oude vrijer waarin hij zijn leven overdenkt

In plaats van voor het populaire In een groen, groen, knollen-, knollenland of Toen onze mop een mopje was heeft de stichting besloten om het gedicht De oude vrijer op de plaquette aan te brengen. ‘Dat is een gedicht waarin hij als oude man zijn leven overdenkt, hij is op zijn eigen manier door het leven gescharreld en overdenkt in dit gedicht zijn leven’, besluit Van der Bijl.