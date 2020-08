Ongeduld over afgesloten sluis Stad en Lande neemt toe

De oversteek bij de sluis Stad en Lande nabij de bouwmarkt Hornbach in Stad was weer open, maar is inmiddels ook alweer een tijdje dicht.

Vandalen hebben de onlangs geplaatste klaphekjes aan het begin van deze maand vernield en daardoor is de overgang weer gesloten. GroenLinks wil actie zien en de oversteek zo snel mogelijk weer toegankelijk maken.

Waterschap Noorderzijlvest sloot de overgang in het Boterdiep in februari voor fietsers en voetgangers nadat een fietser vanaf de sluis in het water was gevallen. Eind juli ging de veilig gemaakte sluis weer open. Het waterschap had klaphekjes en leuningen geplaatst om nieuwe ongelukken te voorkomen. De klaphekjes stonden er echter kort want binnen een week waren de klaphekjes al vernield.

Binnenkort weer open

GroenLinks in Groningen wil een 'spoedige heropening' van de oversteek en trok verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) erover aan zijn jasje. Hij is ook van mening dat het sluisje inmiddels alweer te lang is afgesloten voor voetgangers en fietsers. ‘Ik ben het met u eens dat het om een lange periode gaat, misschien is het ook wel te lang’, liet hij weten naar aanleiding van vragen vanuit zijn eigen partij.

‘Maatregelen die hufterproof zijn hebben we in productie. Binnenkort kan het weer open en dan heb ik het eerder over weken dan maanden. Het is geen formele route, maar het wordt veel gebruikt om op het fietspad te komen of naar de bushalte te gaan. Voor veel burgers is het een prettig weggetje.’

Lees ook:

- Klaphekjes sluis Stad en Lande weer vernield: 'Laatste waarschuwing'

- Oversteek sluis bij Hornbach gaat deze week weer open