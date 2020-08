Wethouder over kruising Helperzoomtunnel: 'Ik verwacht niet dat er gevaarlijke situaties ontstaan'

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) wijzigt voorlopig niets meer aan de kruising bij de Helperzoomtunnel in Stad. De huidige oplossing voor de complexe verkeerssituatie op die plek is volgens hem de beste. 'Of in ieder geval de minst slechte.'

Als het aan de gemeentelijke VVD-fractie ligt past Broeksma de kruising wel weer aan. 'Het is een heel rare, levensgevaarlijke situatie', zegt raadslid Geeske de Vries. 'Als we nog langer wachten kunnen er alleen maar ongelukken ontstaan. Er moet op korte termijn een oplossing komen.'

'Geen gevaarlijke situatie'

Bij de kruising van de fietsroute met de Helperzoom komen fietsers - die vanuit Haren richting de binnenstad fietsen - aan de linkerkant van de weg uit. Volgens de VVD leidt dat tot gevaarlijke situaties, volgens Broeksma niet.

'Het is ongebruikelijk, maar we denken niet dat er een gevaarlijke situatie door ontstaat. Fietsers hebben voorrang, en bovendien rijdt het autoverkeer op die plek langzaam', zegt de wethouder.

Plussen en minnen

Bovendien zijn volgens Broeksma 'alle opties gepasseerd om de kruising in te richten'.

'Dan gaat het over een kruising met verkeerslichten, een rotonde en een situatie waarbij fietsers aan beide kanten van de weg fietsen. Maar alle mogelijkheden hebben plussen en minnen. Bovendien moeten er voor sommige oplossingen bomen gekapt worden, die onderdeel zijn van een vleermuizenroute.'

'We kijken sinds 2018 al naar de situatie. Een rotonde of stoplichten zijn geen goed idee, omdat dat tot filevorming kan leiden. Dat hebben we al eens gezien op de Eikenlaan, toen we daar de voorrangssituatie hebben aangepast.' In 2017 kregen fietsers daar voorrang bij het kruisen van een doorgaande weg, wat tot opstoppingen leidde.

'Blijven het in de gaten houden'

De situatie wordt wel in de gaten gehouden, zegt de wethouder. 'We blijven het monitoren', is het credo. 'Mocht er aanleiding zijn om zaken aan te passen, dan doen we dat. Maar we verwachten dat dat niet nodig is, omdat verkeerskundigen, -psychologen, de fietsersbond en omwonenden hebben meegedacht.'

