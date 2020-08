Wat ging er mis rond de corona-uitbraak in het azc in Delfzijl?

Boze bewoners, geïrriteerde burgemeesters en een weifelend COA. Dat beeld blijft hangen na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd rond de corona-uitbraak in het asielzoekerscentrum in Delfzijl.

Wat ging er mis?

Door: Martin Drent, Eddy Zwerver

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers maakt donderdag 14 augustus bekend dat twaalf bewoners van het azc in Delfzijl met het virus zijn besmet. Let wel: de bekendmaking volgt bijna een week nadat de eerste bewoner zich meldt met klachten.

Onder controle

De volgende dag verklaart burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl voor de camera van RTV Noord - op gezag van de GGD - dat ‘de situatie onder controle lijkt’. Inmiddels is duidelijk dat dit allerminst het geval was, en is. Het aantal besmettingen in het azc neemt bijna iedere dag toe.

In de opvang in Delfzijl wonen 350 mensen noodgedwongen dicht op elkaar, terwijl ze wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag. In zo’n situatie is een uitbraak van het coronavirus extra gevaarlijk. Snel handelen is geboden.

Vrij bewegen

Het is van belang hier op te merken dat een azc geen gevangenis is. De bewoners mogen zich vrij buiten de poort begeven. Zolang ze hier zijn, maken ze deel uit van de lokale samenleving. Ze kunnen dus ook ongemerkt en ongewild het virus verspreiden.

Nu is het zo wel zo dat het tijd kost een besmettingshaard op te sporen. Dat is in een azc niet anders dan elders in de samenleving. Maar waarom een week wachten voordat je besluit de situatie naar buiten te brengen?

Als de GGD bij een willekeurig café een besmettingshaard ontdekt, krijgen andere bezoekers en medewerkers dit vrijwel direct te horen, zodat zij zich ook kunnen laten testen. Want hoe meer tijd verloren gaat, hoe groter de kans op verdere verspreiding. Toch is een lockdown van het azc niet nodig, adviseert de GGD aan de veiligheidsregio.

Situatie is onhoudbaar

Vrijdag 21 augustus. Op de redactie van RTV Noord sijpelen berichten door dat het COA en de GGD willen ingrijpen, omdat de situatie in het azc onhoudbaar wordt. De besmette asielzoekers, inmiddels 25, moeten zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een andere locatie.

Hetzelfde geldt voor de bewoners in hun directe nabijheid, al met al meer dan vijftig mensen.

Waar naartoe?

Maar waarheen? Het COA-terrein in Ter Apel, waar naast een azc ook het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers staat, is uitgesloten. Als het virus daar uitbreekt, is de ellende niet te overzien.

Ook het leegstaande azc in Bellingwolde is geen optie. Burgemeester Jaap Velema van Vlagtwedde gaf eerder aan dat zijn gemeente met ‘Ter Apel’ al genoeg doet voor het COA. Terzijde: Velema pleitte al in maart voor een tweede aanmeldcentrum om besmette asielzoekers onder te brengen.

Ook de kazerne bij Zoutkamp, waar eerder besmette asielzoekers uit Sneek werden opgevangen, is niet meer beschikbaar. Het terrein wordt inmiddels weer gebruikt door Defensie.

‘Onbespreekbaar’

Het COA laat zijn oog vallen op het leegstaande azc in Musselkanaal, dat toch al op de nominatie stond binnen enkele weken in gebruik te worden genomen. Maar burgemeester Yvonne van Mastrigt van Stadskanaal zit niet te wachten op een groep besmette asielzoekers in haar gemeente.

Achter de schermen worden harde noten gekraakt. Pas als Van Mastrigt de verzekering krijgt dat ze het terrein niet af mogen, dat het er niet veel meer mogen worden dan vijftig en dat het om een gelimiteerde tijd gaat, stemt ze toe: ’Zeventien dagen en geen dag langer. Dat is onbespreekbaar.’

Goede communicatie

Als het COA het nieuws zaterdagmiddag officieel naar buiten brengt, zijn de burgemeester, lokale ondernemers en de dorpsvereniging onaangenaam verrast. Twee dagen later, na een goed gesprek, gaat de storm weer liggen. Over goede communicatie gesproken. Het komt overigens vaker voor dat burgemeesters klagen over een gebrek aan communicatie bij het COA.

In de regel staat geen enkele burgemeester te juichen bij een verzoek om opvang van besmette asielzoekers. Dat maakt de taak voor het COA ingewikkeld. Maar je kunt het jezelf nog moeilijker maken door te lang te wachten met ingrijpen. Bovendien laat de communicatie van het COA te wensen over. Dat veroorzaakt onrust en weerstand in de betrokken gemeenten.

Lessen geleerd?

De vraag is nu of het COA en andere betrokken instanties iets hebben geleerd. Wat gebeurt er als het coronavirus weer opduikt in het azc in Delfzijl of Ter Apel? Wat doet het COA met de communicatie?

De overheid doet bij de bestrijding van het coronavirus een dringend beroep op de openheid, eerlijkheid en zelfdiscipline van de burger. Alleen zo kan het virus worden bedwongen. Wij mogen op onze beurt hetzelfde verlangen van de overheid.