Noodpakket deel drie: ondernemers opgelucht, maar is het genoeg?

Opnieuw trekt het kabinet de beurs voor ondernemers in nood. Vanaf 1 oktober ligt er een derde noodpakket. Minder bedrijven komen in aanmerking, maar de steun loopt wel langer door, waarschijnlijk tot volgende zomer. ’Het zal de faillissementsgolf dempen', verwacht MKB Noord.

Menig ondernemer zal een klein sprongetje hebben gemaakt woensdagmorgen bij het horen van het nieuws dat er een derde noodpakket aan komt. De noodsteun maakt voor sommige bedrijven namelijk het verschil tussen kopje onder gaan en het hoofd boven water houden.

Voor Jacco Teeuw, eigenaar van cateraar Foodfellas in Groningen, is het in elk geval meer dan welkom. ‘De eerste twee pakketten hebben mij, samen met mijn spaargeld, door de crisis gesleept’, zegt hij. Teeuw benutte zowel de loonkostensubsidie van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) als de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Terug bij af

‘Ik denk dat ik nu opnieuw gebruik maak van de steun’, zegt hij. Het is noodgedwongen. ‘Dit jaar is een enorme domper na jaren van groei’, verklaart Teeuw. ‘Vanaf half maart heb ik alleen maar annuleringen gehad. Mijn agenda was opeens helemaal leeg. Het leek in de zomer weer wat aan te trekken, maar na de persconferentie van twee weken geleden was ik weer terug bij af.’ Op die bijeenkomst gaf premier Rutte het ’zéér dringende advies’ feestjes met meer dan zes gasten niet te organiseren. Daar vervloog de hoop van Teeuw.

Vorig jaar had de cateraar negen man op de loonlijst. Nu zijn dat nog twee oproepkrachten en een vaste medewerker. ‘Ik heb overwogen er een punt achter te zetten’, erkent Teeuw. ‘Maar dan zou ik mijn pand en apparatuur spullen moeten verkopen, terwijl ik verwacht dat het uiteindelijk over pakweg een jaar wel weer goed komt. En dan zou ik al die spullen weer moeten kopen.’

Dan liever de TVL gebruiken om de doorlopende lasten zoals huur en onderhoudskosten van apparatuur te dekken, aldus Teeuw.

Voor de horeca, recreatie, toerisme, evenementenbranche en cultuur hebben echt nog een derde pakket nodig Joyce Walstra - MKB Noord

De nieuwe miljarden liggen klaar voor een aangepaste NOW, schrijft het AD woensdag op basis van bronnen in Den Haag. Om voor de loonkostensubsidie in aanmerking te komen moet een bedrijf minimaal dertig procent omzetverlies lijden. Nu is dat nog twintig procent.

Ook de loonsom die wordt vergoed gaat stapsgewijs omlaag naar zestig procent en er komt ruimte om personeel te ontslaan. Om bedrijven zekerheid te bieden loopt de NOW langer, tot zomer 2021. De andere twee maatregelen TOZO, voor zzp'ers, en TVL blijven eveneens bestaan.

Zwaarstgetroffen

NOW 3.0 is vooral voor de allerzwaarst getroffen sectoren een reddingsboei, zegt voorzitter Joyce Walstra van ondernemersorganisatie MKB Noord. ‘De horeca, recreatie, toerisme, de evenementenbranche en de cultuursector hebben zich nog niet kunnen herstellen. Voor hen is echt nog wel een derde pakket nodig.’

‘Ik verwacht dat een aantal ondernemers in die branches het mét NOW 3.0 net zal redden. Het zal dus een rol hebben in het dempen van het aantal faillissementen’, vervolgt Walstra. Om eraan toe te voegen dat een goede en enigszins coronavrije nazomer nog veel meer zou helpen.

Investeren

Meer perspectief is er bij de industriebedrijven, stelt Walstra: ‘Daar draait het redelijk door. Ik zeg dat op basis van wat ik van ondernemers hoor en op grond van cijfers over producentenvertrouwen. De industrie zal daarom minder dan in de eerste perioden gebruik maken van de NOW. Die bedrijven zijn meer geholpen met aanvullende hulp bedoeld om investeringen te bevorderen.’

Het beleid moet er volgens Walstra namelijk ook op zijn gericht Nederland uit de crisis te investeren. Een idee dat voorzitter Jacco Vonhoff van MKB Nederland eerder al opperde. Hij zei voor de zomer dat het na NOW 2 eigenlijk klaar moest zijn met noodhulp en dat de aandacht zou moeten verschuiven naar ondersteuning voor investeringen.

In algemene zin lijkt het aan te trekken. Onze volumes komen uit het dal Frank van der Linden - Muelink & Grol

Dat de industrie nog aardig doorkachelt, bevestigt HR-manager Frank van der Linden van Muelink en Grol, met vestigingen in Groningen en Assen. ‘We houden alle opties open, maar ik verwacht niet dat we opnieuw een beroep op de regeling doen’, aldus Van der Linden. ‘Onze verwachtingen zijn niet negatief. We zitten vlak voor onze seizoenspiek, maar ook in algemene zin lijkt het aan te trekken. Onze volumes komen uit het dal.’

De fabrikant gasaanvoer- en luchtsystemen ontving 1,3 miljoen euro aan NOW 1 en 2 en was daarmee in onze regio een van de grotere afnemers ervan. Dankzij de steun hoefde het bedrijf niemand van de vaste medewerkers te ontslaan.

Focus

Directeur Rienk Jan van der Kooi van Eska in Hoogezand laat eveneens weten dat de kans niet zo groot is dat de fabrikant van massiefkarton NOW 3 nodig heeft. ‘In maart was het alsof we met z’n allen met 100 km per uur tegen een muur reden. Daar hebben we ook behoorlijk last van gehad en toen dus NOW aangevraagd. NOW 2 hebben we al geen beroep meer op gedaan. We zijn nu 24 uur per dag bezig met de zaak. Het is focus, focus en nog eens focus. Ondanks de omstandigheden lukt het momenteel aardig.’