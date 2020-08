Werkzaamheden leggen 13de eeuws gangenstelsel Aduard (opnieuw) bloot

En dat is voor amateurhistoricus Jakob Loer altijd weer een klein feestje. 'Het dateert uit de 13de eeuw', weet Loer. 'Het is een enorm gangenstelsel. Het is een rioleringsstelsel dat onder het hele dorp doorliep. Onder de huizen, de keukens en de toiletten. Op die manier werd toen al het afval afgevoerd.'

Nieuwe riolering in 1973

Voor Loer was het overigens niet nieuw. Toen het dorp in 1973 een nieuwe riolering kreeg, werd het stelsel - per ongeluk - ook al blootgelegd. Wat hij dacht toen hij het woensdagmiddag opnieuw zag? 'Herkenning', zegt hij.

In de jaren 40 kwam het gangenstelsel ook al eens bloot te liggen (Foto: RTV Noord)

Er doen in Aduard verschillende legendes de ronde. 'Een daarvan is de riolering van de Gouden Stoel', zegt Jess Ludwig van het Kloostermuseum. 'Bij de verwoesting van het klooster in 1580, zou de gouden stoel van de abt verdwenen zijn in de klei van Aduard. Ergens in de klei van Aduard zou die stoel dus nog te vinden zijn.'

Gouden pootjes

Misschien wel in de oude riolering. 'Wie niet hoopt, heeft nooit wat. Wie weet zien we straks wat gouden pootjes...', zegt Ludwig, die bekent kippenvel te krijgen.

De tweede legende betreft een lange ondergrondse vluchtweg van Aduard naar de stad Groningen. 'Maar dat lijkt wel erg lang. Bovendien: waar moet een monnik nou voor vluchten? De duivel komt ook gewoon ondergronds.'

Uniek in Nederland

Jakob Loer maalt niet om de legendes. Hij vindt het stelsel gewoon mooi om te zien. 'Het is uniek in Nederland', zegt hij. 'Een rioolstelsel uit de 13de eeuw, waar vind je dat nog?'