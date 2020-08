Drie tips over woningoverval Oude Pekela

Er zijn bij de politie drie tips binnengekomen over de daders van de woningoverval in Oude Pekela op 21 augustus vorig jaar. In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. Toen kwamen er nog geen tips binnen.

Bij de woningoverval werden een destijds 72-jarig echtpaar en hun 15-jarige kleindochter door twee indringers beroofd. Volgens de politie moet er haast wel meer bekend zijn over de indringers omdat er in het dorp veel over gesproken is.

Tijdens de uitzending kwamen de slachtoffers zelf aan het woord en werden details over de zaak verteld.

Gegil

Op de bewuste woensdagavond zit om half twaalf 's avonds alleen de 72-jarige Els Koning nog in de woonkamer van de woning aan het Flessingsterrein, als twee mannen met een bivakmuts ineens een glazen schuifpui inslaan. De vrouw gilt, waardoor haar man Eltje en hun kleindochter gealarmeerd worden. Zij liggen al te slapen; Eltje moet de volgende ochtend vroeg op om mee te werken in zijn worst- en vleeswarenfabriek aan huis.

Terwijl het meisje 112 belt, raakt haar opa in gevecht met de indringers. Bij die worsteling loopt de man verwondingen op. Hij werd bovendien met een wapen bedreigd.

Geld

De politie vermoedt dat de daders het op geld uit het bedrijf voorzien hebben. De daders weten niet dat Eltje en Els Koning de dagopbrengst niet thuis bewaren.

Op bewakingscamera's is te zien dat de overvallers hooguit anderhalve minuut zijn binnen geweest. Ze maken slechts een handtas met daarin 40 euro en een paar bingokaarten buit, maar de impact van het drama is voor de familie een jaar later nog steeds voelbaar. Els Koning vertelde dat ze 's avonds niet meer alleen in de kamer durft te zitten en haar man vindt het moeilijk om 's avonds weg te gaan om bijvoorbeeld met een vriend af te spreken.

Spoorloos

De daders van de overval zijn nog altijd spoorloos. Het gaat om twee mannen van ongeveer dertig jaar en respectievelijk 1,70 en 1,90 meter lang.

Ronald Niemeijer sprak dinsdagavond in Noord Vandaag met het echtpaar over de impact die het drama nog altijd op hen heeft: