Vuurwerkdiscussie: ‘Moet je dit blijven doen omdat we dit altijd blijven doen?’

‘Dat budget is onvoldoende om bijvoorbeeld op verschillende plekken een vuurwerkshow te organiseren zoals in Ten Boer’, zegt de burgemeester nadat hier en daar de roep om vuurwerkshows naar boven kwam.

De discussie over het wel of niet afsteken van vuurwerk in Groningen laaide eerder deze week op onder aanvoering van GroenLinks. Die partij wil zo snel mogelijk een totaalverbod invoeren op het afsteken van van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Groningen. Het kabinet besloot eerder dit jaar om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.

Een nieuwe manier

‘Wij blijven in Groningen nu een beetje hetzelfde doen, los van het landelijke verbod wat er is’, zegt Mirjam Wijnja. ‘In toenemende mate zie je dat mensen zeggen dat dit gevaarlijk is en het niet leuk meer is’, aldus Wijnja over het afsteken van vuurwerk. ‘Moet je dit blijven doen omdat we dit altijd zo doen? Dan is mijn antwoord nee.’ GroenLinks wil echter nu wel gaan nadenken over een andere manier van oud en nieuw vieren. ‘De jaarwisseling is van iedereen. We kunnen prima zoeken naar een manier waarop iedereen het leuk vindt.’

De burgemeester gaf aan dat een alternatieve jaarwisseling niet kan met het huidige budget. ‘Eigenlijk was er ook helemaal geen budget voor een vuurwerkshow in Ten Boer. We hebben een beetje zitten rommelen en klooien in de begroting om te kijken wat we konden doen’, laat Schuiling weten. Het huidige budget wordt in zijn geheel opgeslokt aan met name de inzet van handhaving tijdens de jaarwisseling.

Partij voor de Dieren is teleurgesteld in de huidige plannen van het gemeentebestuur in aanloop naar de naderende jaarwisseling. De partij had graag een algeheel vuurwerkverbod gezien, helemaal omdat GroenLinks in het college zit. ‘Wij hadden gehoopt dat een grote vooruitstrevende gemeente zoals Groningen voorop zou lopen om een vuurwerkverbod in te stellen’, zegt Terence van Zoelen.

Verdeling

De SP wil ook verandering op het gebied van vuurwerk, maar ze willen tijd hebben om de huidige traditie te veranderen. ‘Wij willen samen iets nieuws uitvinden’, zegt Lucy Wobma. Ook 100% Groningen wil verandering. ‘Wij zijn wel tegen een geheel vuurwerkverbod, maar zien graag vuurwerkshows in de wijken’, laat Yaneth Menger weten.

De PVV daarentegen wil de huidige traditie van vuurwerk afsteken blijven voortzetten. ‘We moeten mensen niet naar een vuurwerkshow duwen’, zegt Kelly Blauw. De Partij voor de Dieren vroeg zich af wat de PVV vindt van de milieuvervuiling die ontstaat door het afknallen van vuurwerk. ‘Wat vindt u van al het plastic dat in de natuur terecht komt?’, vroeg Van Zoelen aan Blauw. ‘Dat kan je toch opruimen’, was haar antwoord kort en krachtig.

Tijdens oud en nieuw zijn er net als eerder meerdere vuurwerkvrijezones in de gemeente Groningen. Ook zal er een aftelmoment zijn op de Vismarkt.

Lees ook:

- Vuurwerkdiscussie laait op: 'Geen vuurwerk maar lichtshow boven Groningen'