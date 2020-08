Aftrap van politieke discussie over drafbaan trekt veel bekijks

Draverijen in het Stadspark in Groningen (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

Het spel is nu echt op de wagen wat betreft de discussie rondom de drafbaan in de stad Groningen. Maar liefst 17 insprekers lieten hun mening horen aan politiek Groningen. De komende weken buigt de gemeenteraad zich over de plannen die het stadsbestuur heeft met de drafbaan.

Woensdagavond werd er nog niet door de gemeenteraad gedebatteerd over de plannen die het stadsbestuur heeft met de drafbaan. Dat komt later. Wel was het de beurt aan de voor- en tegenstanders van het plan, ze konden hun mening duidelijk maken aan de politici. Volgende week vindt het politieke debat plaats.

Het stadsbestuur wil de drafbaan omtoveren tot een evenemententerrein waar artiesten met wereldfaam komen optreden. Om dat te realiseren moet er van alles gebeuren. Zo moet onder meer de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) van het terrein verdwijnen. Die club organiseert er sinds mensenheugenis paardenkoersen.

Petitie

De KHRV houdt al bijna honderd jaar draverijen op de drafbaan, maar de gemeente wil de vereniging vanaf 2021 van het terrein zien verdwijnen door het huurcontract op te zeggen per 1 oktober.

Het bestuur van de vereniging overhandigde woensdagavond een petitie die door 4200 mensen is ondertekend. De petitie roept op om de drafsport in Groningen te behouden. Verder pleit de vereniging voor een betere samenwerking op het gebied van evenementenorganisatie. De KHRV vindt dat evenementen en draverijen prima samen kunnen.

Steun uit Alkmaar

Ook het bestuur van de drafbaan in Alkmaar kwam naar Groningen om ongenoegen te uiten. Door een opgefrist bestuur heeft de sport in de Kaasstad weer een opleving gekregen en dat zou zorgen voor veel toeloop. 'Met het enthousiaste bestuur van Groningen, met een mix van jonge en ervaren bestuurders, heeft de baan in Groningen met al zijn mogelijkheden, net als in Alkmaar, een prachtige toekomst in het verschiet', aldus de delegatie uit Alkmaar. Ook een vertegenwoordiger van de drafbaan in Wolvega kwam inspreken en pleiten voor een behoudt van de drafsport op de huidige locatie in Groningen.

Omwonenden uit de wijken Laanhuizen en de Grunobuurt lieten eerder al weten niet content te zijn met de plannen, niet omdat de drafsport gaat verdwijnen, maar omdat ze overlast verwachten.

De wijkraad van Hoogkerk heeft ook vraagtekens bij de plannen. Die willen niet meer dan maximaal vijf evenementen per jaar waar meer dan 25 duizend bezoekers welkom zijn. 'Meer trekken wij als omwonenden niet. Als het echt losgaat kun je nauwelijks meer wezen in je eigen huis', laat de wijkraad weten namens Rutger Noordam.

Positieve geluiden

Daarentegen liet evenement- en concertorganisator Friendly Fire de gemeenteraad per brief weten dat ze positief staan tegenover het plan van het stadsbestuur. 'De toevoeging van een goed gefaciliteerde drafbaan, met draagvlak vanuit de gemeente en een specifieke focus op grootschalige publieksevenementen zou voor ons veel mogelijkheden kunnen bieden', schrijft directeur Rense van Kessel die onder meer met Danny Vera en Ilse de Lange heeft gewerkt.

Ook concertorganisator Mojo staat positief tegenover het plan. 'Voor internationale artiesten is Groningen wellicht nog niet altijd de meest voor de hand liggende keuze om hun enige optreden in Nederland te laten plaatsvinden. Maar naast het opbouwen van een trackrecord door onder andere het jaarlijks terugkerende Stadspark Live Festival, dat we post-corona weer voort hopen te zetten, en het enthousiasme waarmee de Groningers deze evenementen omarmen, zal een fantastische op meerdere onderdelen onderscheidende evenementenlocatie voor een stimuleren werking zorgen', schrijft Ronny Hooch Antink namens Mojo aan de raadsleden.

Volgende week woensdag gaan gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de kwestie.

